أبطال «كازابلانكا» في ضيافة دبي الخميس

المصدر: دبي ـ البيان

مليون ونصف المليون درهم، هي حصيلة الفيلم المصري «كازابلانكا» للمخرج بيتر ميمي، خلال أول 3 أيام من بدء عروضه في منطقة الخليج، التي فتحت صالاتها أمامه في موسم عيد الفطر، ليضيف بذلك إلى رصيده مزيداً من النجاح، بعد أن تمكن من تخطي حاجز الـ 24 مليون جنيه على شباك التذاكر المصري، منصباً نفسه الأول على قائمة الأفلام المصرية التي تتعدى إيراداتها حاجز 8 ملايين جنيه خلال يوم واحد، حاجزاً بذلك مقعده إلى جانب أفلام «هبوط اضطراري» من بطولة أحمد السقا، و«حرب كرموز» لأمير كرارة.

الاحتفال بنجاح «كازابلانكا» الذي لا يزال يواصل عروضه في منطقة الخليج، لن يكون قاصراً على الساحة المصرية فقط، حيث يستعد أبطال الفيلم، وعلى رأسهم الممثل أمير كرارة، وزميله الأردني اياد نصار، والمنتج يوسف الطاهر، والمخرج بيتر ميمي، لزيارة دبي، خلال نهاية الأسبوع الجاري، وذلك لمشاركة الجمهور الإماراتي، مشاهدة الفيلم في عرض خاص، سيقام في صالات فوكس سينما بمول الإمارات، مساء بعد غدٍ الخميس، لتأتي هذه الخطوة في إطار تقدير صناع الفيلم للجمهور المحلي على ما قدموه من دعم للعمل، الذي يجدد الدماء في العلاقة بين أمير كرارة وبيتر ميمي، بعد أن سبق لهما أن قدما سوياً فيلم «حرب كرموز» الذي عرض العام الماضي، إلى جانب تقديمهما سوياً الجزء الثالث من مسلسل «كلبش» الذي عرض خلال رمضان.

التوقعات تشير إلى أن زيارة طاقم الفيلم إلى دبي، ستساهم كثيراً في رفع منسوب الإيرادات، الأمر الذي يزيد من نسبة نجاح العمل في السوق المحلية، والخليجية على حد سواء.

أحداث «كازابلانكا» تدور في قالب من الأكشن والغموض، حول ثلاثة أصدقاء يشكّلون معاً عصابة للسطو على السفن، يطلق عليهم «هجامين البحر»، يتم تكليفهم بمهمة خطيرة ضد رجال المافيا، بعد السطو على شحنة ألماس كبيرة، إلا أن أحدهم يقرر تنفيذ العملية لحسابه الشخصي .

الفيلم من قصة وسيناريو وحوار هشام هلال، وإخراج بيتر ميمي، وبطولة أمير كرارة، إياد نصار، عمرو عبد الجليل، غادة عادل، أحمد داش.