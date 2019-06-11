أرماني «الثمانيني»: الزمن لن يسعفني لتحقيق كل أحلامي

المصدر: Ⅶ إعداد - فاتن صبح

«أعترف أني صاحب شطحات في السيطرة. من المهم أن أدقق وأتفحص بعدستي الخاصة كل ما يحمل اسمي». هكذا هو جورجيو أرماني الحريص أبداً على أن يرتقي كل شيء لمستوى مواصفاته الجمالية كما وصفته مجلة «بلومبرغ بزنس» الأمريكية. وقد أمضى المصمم الإيطالي العالمي وآخر عمالقة الإبداع في عالم الموضة العقود الثلاثة الأخيرة في توسيع نطاق تصاميمه لتضم كل أوجه الحياة عبر الإمساك بقيادة قطاع الفخامة وملامسة مجال النظارات الشمسية والأدوات المنزلية والمفروشات، كما افتتح مطاعم له وفنادق من ميلانو إلى دبي، حيث فندق أرماني دبي يحتل 160 غرفة على امتداد عشر طبقات في واحدة من أعلى ناطحات السحاب في العالم، برج خليفة.

في عمر يعمد فيه عدد من الرجال إلى تمضية الوقت في مشاهدة التلفاز، يقول أرماني إن أيامه «مليئة لكنها مجزية». يصحو في السابعة من كل صباح ويتناول فطوراً من الزبادي والفواكه، ويقوم بالتمارين الصباحية مع مدربه لساعة كاملة قبل أن يتمشى نحو استديوهات الإبداع، حيث الفريق يعمل على تشكيلة أسبوع الملابس الرجالية في ميلانو. ويقول أرماني الذي لم يتمكن يوماً من إتقان الإنجليزية: «أشعر بالالتزام والحيوية حيال عملي كما لم أفعل طوال حياتي، لكني في الوقت عينه شخص واقعي».