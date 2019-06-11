بيبر يتحدى كروز على «حلبة القتال المفتوح»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أعلن مغني البوب الشاب جاستين بيبر أول من أمس رغبته في خوض نزال أمام النجم توم كروز على حلبة «بطولة القتال المفتوح». وذلك حسب ما ذكر موقع بي بي سي أمس.

وكان بيبر ( 25 عاماً)، قد قرر فجأة محاولة اجتذاب كروز، البالغ من العمر 56 عاماً، إلى مباراة لنزاله.وسرعان ما لفت ذلك القرار انتباه الكثير من المستخدمين على منصة التواصل الاجتماعي.

وكتب بيبر تغريدة قال فيها: «أريد أن أتحدى توم كروز في قتال في حلبة، توم إذا لم توافق على هذا التحدي فأنت خائف، لا يحرجك الأمر على الإطلاق، من يريد أن يستضيف هذه المعركة؟».