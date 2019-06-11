ابتكار تقني يعيد مشاهدة المحتوى التلفزيوني

المصدر: Ⅶ دبي- فادية هاني

صار بمقدورنا للمرة الأولى وضع تصور لمفهوم تقني، يتيح لنا إعادة قولبة سجل مشاهدة فيديو أصلي لأجل مشاهدة تفاعلية للمستخدم لاحقاً تعتمد على نوع الجهاز الأساسي لديه، وتحديد توقيت المشاهدة خلال اليوم، وكذلك مزودي خدمات الفيديو، بغية تحقيق أقصى استفادة من تكاليف تقديم الفيديو في تطبيقات التسجيل الرقمي، وهي ‎تقنية جديدة تتيح لنا إمكانية إعادة إنشاء البث التلفزيوني الأصلي دون الحاجة إلى حفظ كل بث على حدة.

الابتكار الجديد صممه المهندس الشاب باسل بدوية، الذي درس وتعلم في مدارس الإمارات قبل أن ينتقل للدراسة الجامعية في أمريكا، ويحصل فيها عام 2004 على لقب «أفضل مهندس شاب» ليتولى بعدها منصب رئيس تطوير المنتجات الإعلانية في شركة تشارتر سبيكتروم، حيث يبتكر ويطلق منتجات الفيديو والإعلان بمختلف سماتها التعريفية والترفيهية والتفاعلية.

منصات متنوعة

وتتيح تقنيته مشاهدة المضمون الأصلي كما تم بثه على التلفزيون مع جميع المعلقين والإعلانات التجارية، وتسمح التكنولوجيا الجديدة بإعادة إنشاء هذا بناء على الموقع الذي كان فيه الشخص فيه أو بالوقت من اليوم الذي كان فيه من دون الحاجة لتسجيل كل ‎ذلك، إذا شاهدتها في دبي عام 1969 في الساعة الثانية مساء أو في نيويورك في وقت آخر، سيتم إعادة بناء السجل الأصلي من العديد من القطع لإعادة إنشاء النسخة الأصلية.

وبمقدور هذه التقنية تزويد مسؤولي التسويق بالقدرة على تنسيق وتوفيق حملاتهم التسويقية بين مختلف أجهزة عرض الفيديو لدى المستخدمين، خاصة أنها تقدم عبر منصات متنوعة.

براءات ابتكار

وبخبرة في تطوير المنتجات عبر الويب وتكنولوجيا عرض الفيديو، تمكن بدوية من إطلاق العديد من الحلول والمنتجات والتطبيقات التي لا تزال في قيد الاستخدام؛ من أبرزها: Spectrum Dynamic Ad Insertion، تطبيقات Subscriber Targeting، نظام إدارة المحتوى ConvergeMedia، تطبيقات البث الحي M-Go، ومحرك البث Arris/‏Comscope XMS. له العديد من براءات الابتكار في تكنولوجيا الإعلانات والفيديو وواجهات المستخدم.