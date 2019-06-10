شروط الحصول على جنسية هذه الدول

المصدر: البيان الإلكتروني

قد تكون إجراءات الحصول على حق اللجوء في أوروبا صعبة إلى حد ما. لكن مجرد الحصول على حق اللجوء أو الحماية الثانوية لا يعني الحصول بشكل أتوماتيكي على الجنسية؛ إذ إن شروطاً وإجراءات عدة، تختلف من بلد لآخر، يجب تحقيقها. كم من الوقت يستغرق اللاجئ ليحصل على الجنسية الإيطالية أو الإسبانية أو جنسية البرتغال؟

إيطاليا

تقول قاعدة بيانات اللاجئين (AIDA) إنه من الممكن للاجئين الحصول على الجنسية الإيطالية بعد الإقامة القانونية في إيطاليا لمدة خمس سنوات. أما الحاصلون على الحماية الفرعية فيجب عليهم أن يعيشوا في إيطاليا دون انقطاع لمدة 10 سنوات، بحسب دويتشه فيله.

يجب تقديم الطلب عبر الإنترنت من خلال موقع وزارة الداخلية. على المتقدمين تقديم صورة عن شهادة الميلاد الأصلية وكذلك صورة عن سجلهم الجنائي من بلدهم الأصلي، ويجب ترجمة الوثائق والتصديق عليها لتكتسب الصفة الرسمية. يجب تقديم النسخ الأصلية للمنطقة الإدارية التي يقيم فيها الشخص. يكلف الطلب 200 يورو.

يمكن للاجئين استبدال الشرط الخاص بالوثائق إذا كانوا قادرين على إثبات بياناتهم الشخصية ووضعهم القانوني في بلدهم الأم بتصريح مكتوب يتم توقيعه في المحكمة وأمام شاهدين. أما الأشخاص الذين تلقوا حماية فرعية ليس لديهم هذا الخيار.

يمكن حرمان الشخص من الجنسية إذا لم يكن لديه / لديها مهارات اللغة الإيطالية الكافية أو لم يندمج بما يكفي في المجتمع.

قد تطلب السلطات سجلات السنوات الثلاث السابقة من الدخل لتحديد الاندماج الاجتماعي وما إذا كان يساوي أو أعلى من الحد الأدنى للدخل الذي تضمنه إيطاليا.

إسبانيا

تقول قاعدة بيانات اللاجئين AIDA إن القانون يختلف باختلاف وضع اللاجئ ومكان ميلاده:

- يجب أن يعيش اللاجئون في البلاد لخمس سنوات على الأقل، فيما يجب أن يعيش المستفيدون من الحماية الفرعية في إسبانيا لمدة 10 سنوات على الأقل قبل البدء في إجراءات التجنيس.

- يجب أن يقيم مواطنو إمارة أندورا أو الفلبينيون أو الغينيون أو البرتغاليون في إسبانيا لمدة عامين على الأقل

- يجب على المتقدمين المولودين في إسبانيا وهم تحت الوصاية العامة لمدة عامين الانتظار سنة واحدة على الأقل

- يجب على أولئك الذين تزوجوا من مواطنين إسبان قبل سنة واحدة على الأقل الانتظار لمدة عام واحد على الأقل، وكذلك الأرامل من الإسبان وأحفاد الإسبان.

تقوم "الإدارة العامة للسجلات والتابعية العدلية" بدراسة والبت بأمر طلب التجنيس. يتم تقديم الطلب عبر الإنترنت، وسيطلب من المتقدمين المستندات اللازمة وتقديم رقم التسجيل. بعد ذلك، يجب على المتقدم اجتياز اختبارين في مقر معهد سرفانتس. يفحص الاختبار الأول إجادة اللغة الإسبانية (باستثناء أولئك الذين ينتمون إلى البلدان الناطقة بالإسبانية) والاختبار الثاني يتعلق بالجوانب الدستورية والثقافية لإسبانيا (المعروفة باسم CCSE). لا يخضع المعاقين والأطفال لهذين الاختبارين.

تبلغ تكلفة طلب التقدم للحصول على الجنسية 100 يورو، وكذلك 80 يورو للامتحان الأول و120 يورو للامتحان للثاني. يستغرق الأمر عادةً ما لا يقل عن عام ونصف من بداية التقدم بطلب التجنيس وحتى الحصول على الجنسية.

البرتغال

ينص المجلس البرتغالي للاجئين (CPR) على أن جميع الأجانب - بمن فيهم اللاجئون والمستفيدون من الحماية الفرعية - مؤهلون للحصول على الجنسية طالما تم استيفاء المتطلبات التالية:

- أن يكون عمر المتقدم 18 سنة

- أقام بشكل قانوني في البرتغال لمدة ست سنوات على الأقل

- إثبات قدرته على استخدام اللغة البرتغالية (مستوى A2 على الأقل)

- لم تتم إدانته بحريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة ثلاث سنوات على الأقل

- لا يمثل خطراً أو تهديدًا للأمن القومي بسبب أنشطة متعلقة بالإرهاب

أما الأطفال الذين ولدوا على الأراضي البرتغالية لأبوين غير برتغاليين فهم مؤهلون للحصول على الجنسية حسب الشروط التالية:

- لديهم قدرة على استخدام اللغة البرتغالية (على الأقل A2)

- لم تتم إدانتهم بجريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة ثلاث سنوات على الأقل

- أحد الوالدين على الأقل يقيم بشكل قانوني في البلاد خلال السنوات الخمس التي سبقت وقت تقديم الطلب، أو أن يكون أحد الوالدين قد أكمل تعليمه الأساسي في البرتغال (أربع سنوات)

ويسرع الزواج من مواطن برتغالي من الإجراءات. فإذا كان مقدم الطلب متزوجًا أو في علاقة شراكة مدنية مع مواطن برتغالي لمدة ثلاث سنوات، فيمكنه حينئذ التقدم بطلب للحصول على الجنسية.

يقول المجلس البرتغالي للاجئين CPR إن إدارة خدمة التسجيل المركزي CRC تكون أكثر تساهلاً مع اللاجئين عندما يتعلق الأمر بتقديم وثائق الهوية. لكن ليس الحال هو نفسه بالنسبة للمستفيدين من وضعية الحماية الفرعية.

تتراوح تكاليف عملية الحصول على الجنسية ما بين 150 و250 يورو، وهناك بعض الاستثناءات التي يمكن أن تقلل من التكاليف.