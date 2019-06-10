فتحت مخرج الطوارئ بدل مرحاض الطائرة

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

على الرغم من سهولة التنقل في الطائرات ومساعدة طاقم الطائرة للمسافرين، إلا أن بعض الركاب يرتكبون الكثير من الأفعال التي قد تتسبب بحوادث، أفعال لا يمكن تصورها، ومنها حادثة الخلط بين مخرج الطوارئ وباب مرحاض الطائرة.

ربما يكون مخرج الطوارئ آخر باب يرغب أي شخص في فتحه أثناء الرحلة، لكن هذا ما حدث حين فتحت امرأة مسافرة على متن شركة الخطوط الجوية الدولية الباكستانية هذا الباب معتقدة أنه باب الحمام. وتبع ذلك فوضى كبيرة بين الركاب، ولكن لحسن الحظ، وقع ذلك عندما كانت الطائرة على المدرج وتتأهب للإقلاع.

فتم تأجيل الرحلة من مانشستر إلى إسلام أباد لمدة سبع ساعات نتيجة لذلك.