رحلة بصرية عبر 181 عاماً من تصوير الشوارع

المصدر: إعداد: فاتن صبح

في مرحلة أو أخرى من العقد الأول للألفية الثانية كنا جميعاً مصوري شارع. إلا أنه حتى العام 1838 لم يكن أحد كذلك، فقط في ذلك العام حين لم تكن كاميرات الهواتف أمر يمكن مروره في الحلم، حتى قام لويس داجير مخترع عملية الداجيرية وأحد آباء علم التصوير نفسه بالتقاط أول صورة فوتوغرافية لكائن بشري. وهكذا أصبح أول مصور شارع، التقط بعدسته ليست صورة شخص فحسب، بل صور الحياة الحضرية المحيطة به والتي كانت في تلك الحالة صورة "بولفارد دو تمبل" في باريس.

وبدأت مع صورة داجير الرحلة التاريخية الممتدة على 181 عاماً من تصوير الشارع، وهي عبارة عن صورة لكل سنة ترافقها في الخلفية أغنيات تتناسب مع حقبة التصوير.

ومنذ فجر تلك الممارسة أظهر تصوير الشارع الحياة كما كانت تعاش في الواقع. فكما ذاك الباريسي الوحيد الذي ظل واقفاً باستقامة منتظراً بما يكفي لأن تلتقط العدسة صورة له كان الناس الذين يظهرون في الصورة منشغلين باهتماماتهم لا يعنيهم إطلاقاً، بل لا يعون أصلاً فكرة أنهم يتصورون.

أقدم الصور مسرحها أوروبا، ميدان ترفلغار أو الطرف الأغر في لندن ومتحف كوبنهاغن، وشارع فيا دي ريبيتا في قلب روما، إلا أنه مع انتشار التصوير اتسع نطاق تصوير الشوارع، ودخلت المدن المتحولة إلى صناعية سريعاً في أميركا والإمبراطورية البريطانية سابقاً إلى الحراك لتبدأ بعد عقود قليلة صور من آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط بالظهور.

كل من الصور الـ 181 التقطت لسبب ما علماً أن معظمها مجهول بالنسبة لنا. إلا أن بعض الصور تبرز السبب جلياً سيما تلك التي تظهر نتائج كوارث ما كحريق مونتريال عام 1858، والانفجار في سيدني عام 1866 وفيضان بيتسبرغ عام 1784، وإعصار سان فرنسيسكو عام 1906 وانفجارات نيويورك عام 1920. كل من تلك الصور تروي حكاية لحظة من حياة مدينة، كما تخبر قصة مدينة بحالها كما دأبت أن تفعل على مدى قرنين من الزمن. وقد تطورت بكل الاتجاهات لتشمل تعداد السكان المتزايد وتقنيات المواصلات كالدراجات والسيارات والترام والمساحات كالميادين ودور السينما والمقاهي وفوق كل شيء أشكال الحياة البشرية المتنوعة المتناغمة في السياق.