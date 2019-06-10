مسرحية «فوتلوز» في ضيافة أبوظبي الخميس المقبل

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

كشف مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي عن استضافة عرض جديد في تمديد لموسمه الرابع هذا الصيف، بالتعاون مع «مجموعة كورال أبوظبي»، يتمثل في أقدم مجموعة مسرحية، وذلك في العاصمة الإماراتية. وسيكون الجمهور على موعد مع العرض الشهير «فوتلوز: المسرحية الموسيقية»، الذي سيستضيفه المسرح الأحمر يوم الخميس 13 يونيو الساعة 7:30 مساء، والجمعة 14 يونيو الساعة 2:30 ظهراً، والاثنين 17 يونيو والخميس 20 يونيو والجمعة 21 يونيو الساعة 7:30 مساء.

وبعد نجاحها في تقديم أروع إنتاجات المسرحيات الشهيرة مثل «أني ثينج جوز» و«مسرحية عائلة آدامز الموسيقية» و«ليغالي بلوند - المسرحية الموسيقية»؛ تستعد مجموعة كورال أبوظبي لتقديم عرض «فوتلوز: المسرحية الموسيقية»، والذي سيحمل الجمهور في رحلة مذهلة إلى ثمانينيات القرن الماضي من خلال عمل استثنائي يتضمن أبرز أغاني البوب الأسطورية.

قصة كلاسيكية

ويستند العمل إلى الفيلم الموسيقي «فوتلوز» الذي أنتج عام 1984، من إخراج هربرت روس وبطولة كيفن بيكون، ويروي قصة الشاب رين ماكورماك، الذي انتقل إلى بلدة صغيرة في الغرب الأوسط الأمريكي وتفاجأ بحظر الرقص وموسيقى الروك فيها. وتقدم المسرحية قصة كلاسيكية حول التغلّب على الحزن والوصول إلى النضج العاطفي باستخدام الرقص كدلالة رمزية.

وتصدّرت الموسيقى الأصلية للفيلم تصنيف «بيلبورد» وبيع منها أكثر من 15 مليون نسخة، وذلك بعد ترشّحها لجوائز الأوسكار وجوائز توني ضمن قائمة أفضل 40 إصداراً في فئتها. ومن المقرر أن يتم استكمال العرض المسرحي بأغان جديدة تعكس جوهر العمل الذي يدعو إلى الاستماع لجيل الشاب وتوجيهه بالحب والحكمة.

وتُعدّ «مجموعة كورال أبوظبي» أقدم فرقة هاوية للموسيقى في الإمارات العربية المتحدة، حيث تأسست عام 1977، وتقدم عرضين في السنة، منوعات مسرحية موسيقية في الخريف ومسرحية موسيقية متكاملة في الربيع. والآن في موسمها الثاني والأربعين؛ وقدمت المجموعة أكثر من 75 عرضاً خلال مسيرة عملها، وتتألف المجموعة من ممثلين هواة وخبراء تعود أصولهم إلى أكثر من 15 جنسية ولغة.