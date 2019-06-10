أحلام تفتتح موسم جدة بحفل تاريخي

المصدر: Ⅶ دبي ـ غسان خروب

«ليلة من ألف ليلة»، وحفل تاريخي بامتياز، هكذا يمكن وصف حفل الفنانة الإماراتية أحلام، في مدينة جدة السعودية، والذي افتتحت به، أول من أمس، موسم حفلات جدة، حيث تألقت فنانة العرب، أحلام، على خشبة المسرح، وقدمت أغنية وطنية خاصة، أهدتها إلى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، حيث لقيت تفاعلاً وثناءً جماهيرياً واسعاً، على هذه الأغنية التي أطربت المئات ممن تابعوا الحفل الذي أقيم على مسرح الجوهرة، في مدينة الملك عبدالله الرياضية، وذلك وسط حضور جماهيري لافت، تجاوز في عدده 10 آلاف شخص، ليفوق بذلك حجم استيعاب المسرح الذي تم إعداده خصيصاً لحفل أحلام، التي تعود معه مجدداً إلى أرض المملكة بعد نجاح حفلتها التي أقامتها في العاصمة الرياض في مارس الماضي.

أحلام التي ارتدت في حفلها فستاناً تأرجح في ألوانه بين الرمادي والأسود، لم تبخل على جمهورها بالتعبير عن المحبة على أجنحة اللحن والكلمة. وقد وصفت فيها جمهورها بـ«المبدع» في تغريده أطلقتها عقب الحفل على موقع «تويتر»، قالت فيها: «جمهور فني مبدع، منورين الحفل أهل جدة، وأهل السعودية كلهم، وتنظيم خطير من شركة بنش مارك».

ثناء

قائمة أغنيات أحلام في الحفل، بدت طويلة، نهلت فيها من أرشيفها القديم وطعمته بأحدث أغنياتها، ومن بينها «والله أحتاجك أنا»، و«أبغاك حي»، و«مستغرب»، و«رأس قمة»، وغيرها الكثير، وخلال الحفل، رفعت أحلام العلم السعودي.

وشكرت أحلام خلال الحفل المحامي والمستشار القانوني محمد زكي حسنين، الرئيس التنفيذي لشركة بنش مارك، التي أشرفت على تنظيم الحفل، حيث خاطبته من خشبة المسرح: «أفتخر بهذا الجهد لهذا الحفل من حيث الديكور والإضاءة، وأعتقد أن هذه هي المرة الأولى التي تسمعون فيها صوتاً نقياً بكل هذه التقنية والحرفية، لم يسبق أن رأيته من قبل حتى على المسارح الكبيرة». وأضافت: «أفتخر بك محمد، لديك كل هذا الطموح، وأتمنى من كل الشباب أن يكون لديهم مثل هذا الطموح، وشكراً جزيلاً لك».

لفتة

محمد زكي حسنين رد على ذلك بتغريدة أطلقها عبر حسابه على «تويتر»، قال فيها: «العمل مع العظماء له طعم خاص، أشكر الفنانة الكبيرة الملكة، أحلام الشامسي، فنانة العرب، على دعمها ورقيها وشهادتها التي أفخر وأعتز بها، كعادتها قدمت ليلة من أفخم وأرقى الليالي في افتتاح موسم جدة، وغير مستغرب على أم فاهد هذا الدعم والنجاح والتألق».

وعد تحقق

الفنانة أحلام التي كانت قد وصلت إلى مطار جدة، مع نهاية الأسبوع الماضي، فاجأت جمهورها، بالنزول عن خشبة المسرح، والغناء بينهم، الأمر الذي عده الجمهور لفتة جميلة منها، وكانت أحلام قد نشرت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعاً مصوراً يظهر التجهيزات الخاصة بالمسرح الذي وقفت عليه، وقالت في المقطع: «لم أكن أتخيل يوماً أن أقيم حفلاً في جدة، بهذه الضخامة والترتيب، وهو ما أفتخر به وبوجوده لدينا في الخليج والمنطقة العربية»، واعدة الجمهور بأن تكون «حفلتها تاريخية».