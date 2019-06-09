شاهد.. سباق بكراسي المكاتب على "شوال رز"!

المصدر: البيان الالكتروني

استضافت مدينة هانيو الصغيرة، القريبة من العاصمة اليابانية طوكيو، منافسة غير عادية اليوم الأحد، حيث شارك العشرات في سباق الجائزة الكبرى للتزلج بكراسي المكاتب.

يذكر أن هذه المسابقة، التي انطلقت منذ 10 سنوات، تستوحي قوانينها من سباقات الفورمولا واحد، حيث يتعيّن على فرق المكونة من ثلاثة أشخاص أداء أكبر عدد ممكن من الدورات في مضمار بطول 200 متر لمدة ساعتين، بحسب "يورونيوز".

وقد فاز في سباق هذه السنة فريق كيتسوجاوا أونيو ، من كيوتو، حيث نال كل فرد من الفريق كيس أرز زنة 90 كلغ.