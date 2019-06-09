إنفنيتي لندن.. أول بركة على امتداد البصر

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

لطالما أبهرت بركات السباحة الفاخرة الناس وهناك بركة سباحة سيتم افتتاحها في لندن قريباً لن تكتفي بإثارة الإعجاب ولكنها ستحطم جميع أنواع الأرقام القياسية! وهي أول بركة سباحة لا متناهية على امتداد البصر بزاوية قدرها 360 درجة.

وقد يتساءل المرء عما ستكون عليه السباحة في هذا النوع من البرك المثيرة.

ووفقًا لشبكة "سي إن إن" الإخبارية ، سيطلق على هذه البركة اسم "إنفينيتي لندن" وسيتم إنشاؤها فوق مبنى مكون من 55 طابقًا. وستكون أرضيات وجوانب هذه البركة التي تبلغ سعتها 600 ألف لتر، شفافة، مما سيتيح للزوار رؤية السباحين والسماء من فوقهم. وسيتم صنع المسبح من الاكريليك المصبوب.

يقول أليكس كيمسلي، المصمم الفني لبركة السباحة في شركة كومباس بول: "عندما صممنا بركة السباحة ، أردنا توفير رؤية متواصلة من فوق وتحت سطح الماء".