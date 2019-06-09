ارتفاع جنوني لأسعار الليمون في مصر

المصدر: البيان الالكتروني

ارتفعت أسعار الليمون في مصر بصورة جنونية على غير العادة وبلغت مستويات قياسية ، حيث وصل سعر الكيلو غرام إلى نحو 100 جنيه خلال أيام عيد الفطر، وهو أضعاف سعره في المعتاد، كما أنها تزيد كثيرا على أي من أنواع الخضراوات والفواكه الأخرى في الأسواق المصرية.

ونقل موقع "مصراوي " عن مدير معهد البساتين بمركز البحوث الزراعية التابع للوزارة محمد عبد السلام جبر، قوله إن أسباب ارتفاع أسعار الليمون هي زيادة معدلات تصدير المحصول، والتغيرات المناخية التي مرت بها مصر، وسبب بيولوجي يطلق عليه "تساقط يونيو".

كما قال جبر إن الأسعار تجاوزت الحد الطبيعي بسبب الإقبال المتزايد على الليمون خلال عيد الفطر، حيث يفضل المصريون تناول الأسماك الطازجة أو المملحة.

وتوقع المسؤول أن تنخفض الأسعار خلال الأسبوعين المقبلين من 100 إلى ما بين 30 و40 جنيها، على أن يصل إلى نحو 7 جنيهات فقط في نهاية يونيو بسبب وفرة المعروض.

وقال رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة في الغرفة التجارية بالقاهرة حاتم نجيب وفقا لـ"مصراوي"، إن ارتفاع أسعار الليمون في الأسواق خلال الأيام الماضية سببه سوء الأحوال الجوية خلال الشهور الماضي، مما تسبب في سقوط المحصول من الأشجار مبكرا وتلفه.

وأضاف أن "السعر خرج مرتفعا من بورصة الليمون بأكثر من 15 بالمئة من سعره الطبيعي، فيما وضع التجار أضعاف الربح كذلك".