بالصور.. أول ظهور رسمي لميجان منذ وضعها لمولودها الأول

المصدر: البيان الإلكتروني

حضر الأمير البريطاني هاري وزوجته ميجان مع أفراد آخرين من العائلة الملكية عرضا عسكريا سنويا أقيم يوم السبت تكريما للملكة إليزابيث في أول مشاركة في حدث ملكي لميجان منذ وضعها لمولودها الأول آرتشي.

والعرض العسكري الذي يعرف باسم (تروبينج أوف ذا كالر) يقام احتفالا بعيد الميلاد الرسمي لمن يجلس على العرش البريطاني وهو تقليد متبع منذ أكثر من 260 عاما، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وشارك في العرض هذا العام نحو 1400 جندي و400 موسيقي و300 حصان تقريبا. وينتهي العرض بتحليق لطائرات من سلاح الجو الملكي البريطاني.

ووضعت ميجان ماركل، وهي ممثلة أمريكية تزوجت الأمير هاري في 2018 في قلعة وندسور وحصلت بذلك على لقب دوقة ساسكس، مولودها الأول آرتشي في السادس من مايو.

ولم تكن ميجان من بين أفراد العائلة الملكية الذين التقوا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته الرسمية لبريطانيا الأسبوع الماضي.

وكانت ميجان قد اتهمت ترامب خلال حملة الانتخابات الرئاسية في 2016 بأنه كاره للنساء ومثير للانقسامات.