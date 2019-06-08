حالة الفنان المصري عزت أبوعوف حرجة جداً

المصدر: البيان الالكتروني

كشفت الفنانة مها أبوعوف أن حالة شقيقها الفنان عزت أبو عوف مازالت حرجة جداً.

وقالت مها أبو عوف في تصريحات خاصة لليوم السابع المصرية، إن حالة شقيقها حرجة جداً، مضيفة انه ما زال يرقد داخل العناية المركزة في إحدى المستشفيات الخاصة.

وأضافت أن الأطباء أكدوا أن حالته صعبة للغاية ويحتاج إلى الدعاء من كل محبيه حتى يخرج من هذه الأزمة الحرجة التي يعانى منها .

يشار إلى أن النجم عزت أبو عوف يتلقى العلاج داخل أحد مستشفيات في بمدينة المهندسين بالقاهرة، خاصة أنه يعانى من تعب في الكبد والقلب، وكان أبو عوف ينتظر استكمال تصوير فيلم "كل سنة وأنت طيب" مع النجم تامر حسنى.