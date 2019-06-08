تدوينات النجوم على «مواقع التواصل».. فرح بالعيد والجديد

المصدر: دبي ـ غسان خروب

حالة نشاط لافتة تشهدها حسابات النجوم على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي فاضت بالتهاني بمناسبة عيد الفطر السعيد، في وقت أظهرت هذه الحسابات، مدى انشغال مجموعة من النجوم بالترويج لأعمالهم الغنائية الجديدة، وحفلاتهم المقررة خلال فترة عيد الفطر، والتي توزعت بين دبي والسعودية ولبنان ومصر.

أول المغردين كانت الفنانة الإماراتية أحلام، التي بدأت الترويج لحفلها في مدينة جدة السعودية، التي تطل على مسارحها، مساء اليوم، فيما نشر أحمد الجسمي، صورة تجمعه مع الأشقاء والأبناء في أول أيام العيد، معلقاً بالقول «ابتسم مع العائلة»، بينما نشر الفنان مرعي الحليان، على «إنستغرام» أحد مشاهد مسرحيته «اللعبة» التي تولى تأليفها وإخراجها، حيث قدمها ضمن عروض مسرحيات العيد.

«عنتر المفلتر»

الفنان طارق العلي، المشغول حالياً بتقديم عروض مسرحيته «عنتر المفلتر» في السعودية، أكد في مقطع مصور بثه أخيراً على «انستغرام» نيته تحميل فيلمه «خميس وجمعة» على قناته الرسمية في «يوتيوب»، حيث سيشارك في بطولة الفيلم أيضاً الفنان الإماراتي عبد الله زيد، وعبد الرحمن العقل، وهند البلوشي.

كما نشر طارق العلي أيضاً صورة تجمعه مع الفنان المصري محمد سعد، وعلق عليها بالقول: «جلسة مليئة بالكوميديا والضحك، مع صديقي النجم محمد سعد (اللمبي)، وكل التوفيق له في عروض مسرحيته (فوق كبري ستانلي) في الرياض».

فرحة النجاح

أما الفنان الفلسطيني محمد عساف، فلا يزال يعيش فرحة نجاح أغنيته الجديدة «بصراحة» التي غناها بلهجة عراقية، حيث تمكنت الأغنية التي كتب كلماتها رامي العبودي، ولحنها علي صابر، من تخطي حاجز المليون مشاهدة على موقع «يوتيوب»، وهو ما أكده عساف في تغريدة له على تويتر، قال فيها:

أغنية «بصراحة» تخطت مليون مشاهدة خلال يوم واحد، شكراً على ثقتكم وتعليقاتكم الرائعة وسعيد جداً بأنها نالت إعجابكم، مليون وردة معطرة بالمسك والمحبة لأغلى محبين»، وأضاف في تغريدة أخرى: مليون محبة وتقدير لفريق عمل رائع متكامل على ثمرة هذا التعاون للمرة الثانية «بصراحة» أنتم للإبداع عنوان.

مزيج موسيقي

منذ أن رأت النور لأول مرة في 2016، وفرقة «السبعة وأربعين» (47Soul) التي تتألف من 4 موسيقيين من الأردن وفلسطين، وهي تحصد النجاح تلو الآخر، بفضل طبيعة المزيج الموسيقي الذي تعودت على تقديمه في حفلاتها.

والتي تجمع بين الفلكلور الفلسطيني والموسيقى الغربية، أخيراً، توجه أعضاء الفرقة بالشكر إلى كافة الذين تابعوا حفلهم الذي أقاموه في مقر «يوتيوب سبيس» بدبي، وقالوا في تغريدة على تويتر: «شكراً كل الناس على ما قدموه لنا من دعم على مر السنوات، كما نشكر أولئك الذين وصلوا إلى جلستنا الغنائية في «يوتيوب سبيس» في دبي».

أمسية غنائية

من جانبه، بدأ الفنان والموسيقار اللبناني مارسيل خليفة، بالترويج لأمسيته الغنائية التي يفتتح بها فعاليات مهرجانات بعلبك الدولية، والمقرر أن تنطلق في 5 يوليو المقبل.

حيث تحمل الأمسية عنوان «تصبحون على وطن»، وأوضح خليفة في تغريدة له، أن نحو 150 موسيقياً من الأوركسترا الفيلهارمونية اللبنانية بقيادة لبنان بعلبكي، وكورال اللويزة بقيادة الأب خليل رحمة، سيرافقونه في أمسيته، التي ستمهد لبرنامج غنيّ ومنّوع يشارك فيه العديد من الفنانين العرب والعالميين.

حفل نوال

لم تكد الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، تنهي حفلها الأول الذي أقامته أول من أمس في المملكة العربية السعودية، حتى بدأت الترويج لحفلها المقبل، المقرر إقامته في 20 يونيو المقبل، في العاصمة السورية دمشق، وذلك لأول مرة بعد غياب دام لسنوات، حيث يشاركها فيه اللبناني زياد برجي.

الفنانة نادين نسيب نجيم، التي لا تزال تحصد نجاح مسلسلها «خمسة ونص»، أثارت الجدل أخيراً، على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن فاجأت الجمهور، بتخليها عن كامل شعرها، وحلقه بالكامل، وذلك تضامناً مع مرضى السرطان، حيث شكلت خطوتها هذه جزءاً من مشاهد المسلسل، والذي قالت فيه: «شعري إذا راح بيرجع، والأمل إذا راح ما بيرجع»، حيث نالت خطوتها هذه إعجاب الكثير من متابعيها.