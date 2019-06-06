تشكيلة واسعة من الألعاب الإلكترونية في مهرجان ياس

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن ياس مول عن انطلاق فعاليات النسخة الجديدة من مهرجان ياس للألعاب الإلكترونية في الفترة الممتدة بين أمس و15 يونيو، وذلك عقب النجاح اللافت الذي حققه المهرجان بنسخته الأولى في 2018، حيث سيكون عشاق الحماسة والمغامرة على موعد مع تشكيلة واسعة من الألعاب الإلكترونية، وألعاب الواقع الافتراضي والمسابقات المشوّقة التي تناسب كافة الأعمار.

فضلاً عن منصات الألعاب، والمنافسات الحماسية، وفعاليات الأزياء التنكرية والأنشطة المسرحية. وشهد المهرجان فعاليات الألعاب الإلكترونية على مدار 24 ساعة أمس، احتفاءً بعيد الفطر السعيد وبالتزامن مع التخفيضات الكبرى المستمرة على مدار 24 ساعة.

وستتضمن النسخة الجديدة من مهرجان ياس للألعاب الإلكترونية تجارب تفاعلية فريدة ضمن منصاتها المتنوعة والمخصصة للألعاب، حيث سيحتضن المهرجان منطقة مخصصة لألعاب الواقع الافتراضي مزودة بمحطات HTC VIVE VR وأحدث إصدارات الألعاب، بالإضافة إلى منطقة مخصصة للعبة «فورت نايت» الشهيرة، وشاشات تلفاز وأجهزة "بلاي ستيشن"، ونسخة واقعية من لعبة "روكيت ليج".

كما يمكن لعشاق الألعاب الإلكترونية اكتشاف أحدث إصدارات الألعاب في المساحات الإفرادية، أو العودة بالزمن وتجربة صيحات الألعاب الرائجة في الماضي ضمن مساحات الألعاب الإلكترونية الكلاسيكية.

أزياء تنكرية

أما منطقة المسرح فتنتظر الزوار مع الكثير من الحماسة من خلال مسابقات الأزياء التنكرية للشخصيات الشهيرة، وبطولة «فورت نايت» الخيرية للمحترفين والهواة حيث ستتنافس خمسة فرق يرأس كل منها لاعب مشهور ومحترف للوصول إلى الفوز، وسيتم التبرع بجائزة البطولة التي تبلغ 20 ألف درهم إماراتي لصالح مركز الإمارات للتوحد باسم الفريق الفائز.

واحتفاءً بروح العطاء والتسامح، يقدم المهرجان مبادرة اللعب من أجل الخير التي تتيح للزوار التبرع بألعابهم القديمة للبيع بتاريخ 14 يونيو، والتي ستذهب جميع عائداتها لصالح العمل الخيري.

بالإضافة إلى ذلك، سيستضيف المهرجان جلسة حوارية خاصة حول تطوير الألعاب يتحدث فيها خبراء القطاع حول مواضيع تهم الجميع، مثل كيفية اختيار الألعاب المناسبة للأطفال، ودور الشركات الإماراتية الرائد بتطوير ألعاب فيديو ذات مستويات عالمية. وسيكون للاعبين المبتدئين نصيبهم في المهرجان، من خلال مجموعة نشاطات يومية تتضمن مراحل محددة يتوجب عليهم إكمالها للفوز بجوائز ممتعة، بما في ذلك 10 دُمى «فانكو بوب» لشخصيات أكشن شهيرة.