ركاب قطار بين باريس وبرشلونة يعلقون في نفق 6 ساعات

المصدر: أ ف ب

علق ركاب قطار سريع لمدة ست ساعات في نفق خارج باريس، أمس الثلاثاء، نتيجة انقطاع التيار الكهربائي، وذلك بعد دقائق فقط من الانطلاق باتجاه برشلونة، ما تركهم يعانون من حرارة مرتفعة بلا كهرباء ولا مراحيض عاملة.

وقالت شركة السكك الحديد الوطنية في فرنسا «إس إن سي إف» إن انقطاع التيار الكهربائي لم يستمر إلا عشر أو 15 دقيقة لكن القطار لم يتمكن من الانطلاق مجدداً بسبب موقعه.

ونُقل الركاب من خلال النفق إلى قطار آخر في المقدمة برفقة موظفي الشركة وعناصر الإسعاف والشرطة، حيث قدّم عناصر الإسعاف العون لراكبين على الأقل.

ووصفت السائحة الأسترالية هيذر مانتون (68 عاماً) هذه الحادثة بأنها «مروعة».