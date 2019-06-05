السعودية .. برج الساعة يتحرى الأهلة بداية من رمضان المقبل

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت تقارير صحفية سعودية، أن المملكة ستعتمد، بدءا من شهر رمضان المقبل، على مركز برج الساعة في مكة كمرصد إسلامي للأهلة.

وقال ياسين مليكي، المشرف على كرسي الملك عبد الله بن عبد العزيز لرصد الأهلة وأبحاث القمر، المشرف على جميع الشؤون العلمية المتعلقة بمركز برج الساعة للأهلة والتوقيت والفلك، إنه "اعتبارا من شهر رمضان المقبل سيكون مركز برج الساعة بمكة مرصدا إسلامياً للأهلة، ومن خلاله يتم رصد هلال شهري رمضان وشوال وسائر الشهور، كونه يضم مجموعة مناظير عالمية".

وأضاف مليكي لصحيفة "سبق" السعودية، أن "المركز فريد من نوعه وبه أدق مواقيت تؤخذ من المركز نفسه، مما يثبت ذلك أن المملكة تقود العالم الإسلامي بموضوع الوقت والمواقيت".

وأضاف: "سيسهم مع العالم ككل من وكالات الفضاء العالمية مثل الأمريكية والأوروبية والمواقع الجبارة في الجامعات العالمية، وسيكون المرصد الأول للعالم الإسلامي، وسيتم رصد هلالي شهر رمضان المبارك والعيد العام المقبل من خلاله، ليصبح أول مرصد متكامل وفريد من نوعه على مستوى العالم تحتضنه مكة المكرمة".