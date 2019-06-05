ترفيه ومرح وتثقيف للأطفال في أجواء العيد ضمن «دبي مارينا»

المصدر: دبي- البيان

باقة أنشطة ترفيهية تناسب مختلف الثقافات وتشمل ألواناً متنوعة من المرح والمتعة، يقدمها «دبي مارينا مول» و«سوق الينابيع»، وذلك في ظل وجود أنشطة خاصة تمنح الأطفال تجربة حافلة بالمرح والتشويق لساعات عدة.

ويقدم «دبي مارينا مول» للأطفال كل يوم اعتباراً من 4 ولغاية 10 يونيو من الساعة 12 ظهراً وحتى 8 مساء، فسحة تفاعلية مقسمة إلى ثلاث مناطق هي: منطقة الألعاب اللينة الداخلية، ومنطقة اللعب، ومنطقة الفنون والحرف اليدوية. وبذلك يتسنى لهم الاستمتاع بالعيد مع مجموعة من الألعاب والأنشطة المشوقة.

إضافة إلى تعلم صنع زينة العيد وبطاقات المعايدة. كما يتعرّف الأطفال في منطقة الفنون والحرف اليدوية على تقاليد العيد الأصيلة عبر عدّة أنشطة هادفة مثل صنع فانوس العيد من الورق، وتصميم إطارات الصور باستخدام عُصي المصّاصات، وابتكار مجوهرات وقطع زينة تقليدية على شكل القمر والنجوم.

وبدورها، تسهم «سوق الينابيع» في إدخال الفرحة إلى قلوب الأطفال عبر تنظيم نشاط خاص بدأ منذ أول أيام العيد ويمتد لثلاثة أيام من الساعة 12 ظهراً وحتى 8 مساء، إذ تستضيف عرضاً لألعاب الخفة، وعيش مغامرة ساحرة مع راوي القصص وحكايا العيد الخيالية المشوقة. ولمتعة إضافية، تقدم السوق للأحباء الصغار عرض تشكيل البالونات، حيث سيبتكر لهم الفنان أشكالاً جميلة من البالون تشبه الحيوانات الأليفة أو الأكسسوارات وغيرها. علاوة على ذلك، سيكون بانتظار الأطفال برامج فنية وحرفية متميزة طوال فترة العيد.