الفرق المسرحية تشارك الجمهور بهجة العيد

المصدر: دبي – وفاء السويدي

مجموعة متميزة من الأعمال المسرحية تعرض في أيام عيد الفطر المبارك، في عدة مدن بالدولة، لتشارك أفراد الجمهور فرحتهم بالعيد، وتضفي أجواء من المتعة والتسلية للأطفال والكبار.

حيث تعود الفرق المسرحية للتنافس على تقديم الأفضل، ويشارك بالتمثيل فيها عدد بارز من النجوم الشباب والذين يقدمون أفضل مهاراتهم على خشبات مسارح الدولة بجانب المسرحيين المخضرمين، مثل:

أحمد الجسمي الذي يشارك في مسرحية «ترترونا وراهم» التي تعرض على مسرح قصر الثقافة بالشارقة، وأيضاً مرعي الحليان الذي يشارك في مسرحية "اللعبة" التي يستضيفها مسرح دبا الحصن، إضافة إلى حسن رجب حيث يقدم «المهرجان» على خشبة مسرح دبا الفجيرة.

أفكار

يقدم مسرح بني ياس مسرحية الأطفال «اللعبة»، تأليف وإخراج الفنان مرعي الحليان خلال أيام عيد الفطر المبارك على مسرح المركز الثقافي دبا الحصن ويحمل العرض كل مقومات العمل الفني الجمالي المكتمل، حيث يقدم المخرج عرضه بكل التقنيات المعروفة وبأسلوب غير تقليدي في المزج بين مسرح العرائس والمسرح الكلاسيكي.

إضافة إلى الحيل والأساليب التشويقية المتمثلة في الإضاءة في التوظيف الخلاق المبدع لعناصر السينوغرافيا، ورغم وجود بعض الأفكار والرؤى الفلسفية التي ربما تصعب على الأطفال، إلا أن الحلول الإخراجية ستساهم في تمرير تلك الأفكار عبر قوة الأداء التمثيلي، وتوظيف العناصر والمفردات المسرحية، وقد كانت المسرحية هي عرض الافتتاح لمهرجان الإمارات لمسرح الطفل بدورته 14.

مسرحية «المهرجان»

كما تستعد فرقة مسرح دبا الفجيرة لعروض مسرحية «المهرجان» وهي مسرحية للأطفال من تأليف سلطان بن دافون وإخراج الفنان القدير حسن رجب، وهي مسرحية كوميدية هادفة تستهدف الأطفال والعوائل، وتعزز قيم التسامح التي يجب أن نزرعها فينا وفي أبنائنا، وهي الرسالة التي يهدف العرض إلى إيصالها للجمهور، من خلال قصة مجموعة أصدقاء وهم نادر وفاهم ونسيم الذين يخططون للمشاركة في مهرجان الرقص، ويشارك بالتمثيل كل من الفنان أيمن الخديم والفنان إبراهيم القحومي والفنانة لبنى وحمد الظنحاني ومحمد محيل ومحمد إسماعيل، إضافة إلى مجموعة من الشباب المبدعين.

ويحظى العمل المسرحي بالدعم المادي والمعنوي من قبل عبيد أحمد الظنحاني رئيس مجلس إدارة جمعية دبا للثقافة والفنون والمسرح، الذي أكد أن مسرحيات الأطفال تعد أهم أنواع المسرحيات لأنها تساهم في تغيير تصرفات الأطفال وتساهم في تقويم سلوكهم، وخصوصاً إذا تفاعلوا مع شخصيات العرض المسرحي، وسيبدأ العرض في الساعة 8:30 مساءً على خشبة مسرح دبا الفجيرة أول وثاني وثالث أيام عيد الفطر السعيد.

رسالة توعية

ويقدم مسرح خورفكان مسرحية اجتماعية كوميدية بعنوان «الحرامية»، وتبدأ القصة عندما تقوم مجموعة بسرقة مجوهرات لتحاصرهم الشرطة فيخبئون المجوهرات في أحد البيوت للرجوع إليها في اليوم التالي، لكنهم يفاجؤون بأهل البيت الموجودين على الدوام في ذات المكان فيبتدعون الحيل من أجل أخذ مجوهراتهم التي سرقوها ويفشلون مراراً حتى يقعوا في أيدي الشرطة.

يسلط العرض على بعض الإشكاليات الاجتماعية من خلال عائلة تقع فريسة المغريات المادية، وتساهم بشكل أو بآخر بالإيقاع بالحرامية وتسليمهم للشرطة، والعمل هو رسالة توعية بدور المجتمع في محاربة الجريمة بأسلوب كوميدي، ويشارك في التمثيل كل من صابر رجب وعبدالله الحريبي وسارة وسمية الشويهي، وعلي الجوهري، وآخرون. والعمل من إخراج صابر رجب وتأليف أحمد الماجد، وسيعرض على خشبة مسرح مركز خورفكان الثقافي طيلة أيام عيد الفطر المبارك.

أفكار قديمة

وتأخذ مسرحية «سكة غبر» الجمهور إلى دهاليز وفرجان تنطلق منها الأحداث والقصص، لتظهر شخصيات مختلفة تحمل أفكاراً ومعتقدات قديمة، بعضها مخيف والبعض الآخر خراريف متوارثة. العمل كوميدي ويقدم بقالب جديد وهو القالب التراثي الشعبي المخلوط بعالم الأساطير، العرض من إنتاج مسرح دبي الأهلي وشركة تيك زيرو للإنتاج الفني ومن تأليف طلال محمود وإخراج مروان عبدالله صالح والممثلين مروان وموسى البقيشي وجمال السميطي ونيفين ماضي وأحمد مال الله وطلال محمود وبدر حكمي، ومجموعة من الشباب ومن بينهم الوجه الجديد رحاب العطار، والعرض سيكون طوال أيام عيد الفطر على مسرح المركز الثقافي بإمارة عجمان وتنطلق عروضه بعد العيد في بعض مدن وإمارات الدولة.

عرض

تعرض مسرحية «ترترونا وراهم» على خشبة مسرح قصر الثقافة بالشارقة وهي بمشاركة الفنانين أحمد الجسمي وجمعة علي ونصر حمّاد وعبدالله صالح وحسن رجب ونسمة مصطفى وأمل محمد ونواف البلوشي وهي إنتاج خاص لشركة جرناس للإنتاج الفني.