نجوم الطرب يتنافسون على حفلات عيد الفطر

المصدر: القاهرة - جنا حماد

منافسة قوية تجمع بين نجوم الغناء والطرب على حفلات عيد الفطر الغنائية هذا العام، إذ يطل هؤلاء النجوم على جمهورهم في عدد من المسارح العربية خلال احتفالات العيد، فيما كان لمصر والسعودية والإمارات والكويت ولبنان نصيب من تلك الحفلات.. في التقرير التالي أبرز هذه الحفلات.

ينشط نجوم الأغنية المصرية داخل مصر وخارجها خلال حفلات عيد الفطر، إذ يحيي المطرب تامر حسني حفلا غنائيا كبيرا على مسرح «دار أوبرا دبي» في الإمارات، ولديه حفل آخر فني رابع أيام عيد الفطر بالقاهرة تحت عنوان «ليالي العاصمة»، كما يحيي الفنان محمد حماقي بصحبة الفنان وليد الشامي حفلاً غنائياً في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية. وبالتزامن مع ذلك، هناك عدد كبير من حفلات عيد الفطر تشهدها أندية القاهرة بحضور عدد من المطربين، منهم أحمد شيبة وبوسي ومحمود الليثي.

12 مطرباً

وعلى صعيد المملكة العربية السعودية، هناك 7 حفلات بالسعودية تنظمها شركة «روتانا» خلال العيد بكافة أرجاء المملكة، ويشارك فيها 12 مطرباً ومطربة، هم: محمد عبده، رابح صقر، عبد الله الرويشد، أصالة نصري، أنغام، حسين الجسمي، نوال الزغبي، خالد عبد الرحمن، حاتم العراقي، وليد الشامي، جابر الكاسر ورامي عبد الله.

أبرز تلك الحفلات هو الحفل الذي يجمع المطربة أنغام مع المطرب الكويتي مطرف المطرف، فيما يشهد ختام موسم حفلات السعودية في عيد الفطر 3 حفلات يوم 8 يونيو، الحفل الأول يحييه الفنان راشد الماجد والفنانة داليا مبارك في مدينة الرياض، أما الحفل الثاني فيحييه الفنان عبادي الجوهر وأصيل أبوبكر في مدينة الإحساء.

نجوم لبنان

نجوم الطرب اللبناني لهم أيضاً نصيب كبير من حفلات عيد الفطر، حيث يحيي كل من عاصي الحلاني ونجوى كرم ونوال الزغبي، حفلا غنائيا يوم 8 يونيو في فندق فينسيا،، كما يحيي كل من الفنان زياد برجي ومايا دياب حفلات العيد ضمن حفلة تقام في 7 يونيو في بيروت. ويستضيف مسرح صالة السفراء في كازينو لبنان، في يوم 8 يونيو المقبل، حفلة غنائية يشارك فيها كل من الفنانين يارا وحاتم العراقي، حيث يقضي كل من راغب علامة ووائل كفوري أجواء العيد مع جمهورهم في حفل غنائي يوم 7 يونيو المقبل، في فندق (ميريديان) في الإمارات.