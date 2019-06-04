أحلام تغني في جدة 8 الجاري

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت الفنانة الإماراتية أحلام، أخيراً، عن موعد حفلتها الغنائية المقرر إقامتها في مدينة جدة السعودية، وقالت أحلام في تغريدة لها عبر حسابها على موقع «إنستغرام» إن حفلها في جدة سيوافق يوم السبت المقبل، أي رابع أيام عيد الفطر، ونشرت على «إنستغرام» صورة لها، وعلقت عليها بالقول:

«الأسبوع المقبل يوم السبت في جدة بتاريخ 8 يونيو، رابع أيام العيد بإذن الله، وأوعدكم بحفل يليق بجمهوري قريباً تفتح أبواب الحجوزات انتظرونا». يشار إلى أن أحلام سبق لها أن أحييت حفلين في العاصمة السعودية الرياض في مارس الماضي، وتم تخصيصهما للعائلات فقط.