دينا الشربيني تتألق في «زي الشمس»

المصدر: القاهرة - البيان

تواصل الممثلة دينا الشربيني تألقها في مسلسل «زي الشمس»، الذي يذاع على قناة mbc خلال شهر رمضان، وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي مثير.

حيث تتبع المحامية نور «دينا الشربيني» قاتلاً مجهولاً بعد قتل شقيقتها فريدة «ريهام عبد الغفور»، وبينما تشتبه نور في كل من حولها، ويشارك دينا الشربيني في بطولة المسلسل النجوم أحمد داوود، أحمد صلاح السعدني، سوسن بدر، جمال سليمان، أحمد مالك، عمر السعيد وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج سامح عبد العزيز.

دينا الشربيني ممثلة مصرية شابة، تخرّجت في مدرسة Delivrande الفرنسية، ودرست الإعلام في جامعة MSA، بدأت طريقها الفني كمذيعة لتقدم برنامجي شبابيك وعز الشباب، فرضت نفسها على الساحة التلفزيونية ليتم اختيارها عام 2010 للمشاركة لأول مرة في أول عمل درامي، وهو مسلسل «عرض خاص» ثم مسلسل «المواطن إكس 2011»، لتبدأ بعدهما سلسلة من الأعمال الدرامية الناجحة مثل «طرف ثالث»، «روبي» ثم مسلسل «حكايات بنات» الذي كان أشبه بانفجار درامي قادها لأول أعمالها السينمائية عام 2013 في فيلمي «الحفلة» و«سمير أبو النيل»، بجانب مسلسلي «موجة حارة» و«تحت الأرض».

فيلم رومانسي

وفي عام 2016 شاركت في بطولة فيلم هيبتا: المحاضرة الأخيرة: الذي يعتبر أعلى فيلم رومانسي تحقيقاً للإيرادات في تاريخ السينما المصرية، ونافست في الموسم الرمضاني من نفس العام بمسلسل «جراند أوتيل»، والذي حقق نجاحاً جماهيرياً واسعاً، بجانب مسلسل «أفراح القبة» المأخوذ من رواية الأديب العالمي نجيب محفوظ، وفيلم «كدبة كل يوم».

وشهد عام 2017 نشاطاً فنياً للنجمة لتقوم ببطولة 4 مسلسلات درامية ناجحة وهي «خلصانة بشياكة»، «عشم أبليس»، «حكايات بنات» بجزئيه الثاني والثالث، ومن الناحية السينمائية شاركت في بطولة فيلم «هروب اضطراري» الذي اعتلى لفترة قائمة الأعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية، وفيلم «جواب اعتقال» الذي تناولت من خلاله قضية الإرهاب. ويعتبر فيلم «بني آدم» هو أحدث أعمالها السينمائية، كما نافست في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل «مليكة»، والذي تلقى ردود فعل إيجابية من قبل الجمهور والنقاد.