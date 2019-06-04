الشريف ورمضان يستعدان لموسم 2020

المصدر: القاهرة- جنا حماد

أصبح الفنان محمد رمضان ويوسف الشريف على رأس قائمة الفنانين المشاركين في في السباق الرمضاني المقبل 2020، حيث تعاقد الشريف مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لتقديم عمل جديد في رمضان المقبل، لم تتضح معالمه بعد، ليكون هذا العمل بمثابة عودة الشريف للدراما.وكان آخر ظهور للشريف في الدراما الرمضانية عام 2017، بتقديمه مسلسل «كفر دلهاب» الذي حقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه، ليبتعد بعدها الشريف دون أسباب معلومة عن الدراما الرمضانية.

وعلى نفس السياق، تعاقد الفنان محمد رمضان على مسلسل جديد يتم تقديمه في رمضان المقبل، ونشر رمضان عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، صور توقيع عقد المسلسل الجديد، قائلاً: «تعاقدت اليوم على مسلسلي المقبل رمضان 2020 مع المنتج تامر مرسي منتج مسلسل»زلزال«ثقة في الله نجاح متصاعد ومستمر».