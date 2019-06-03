الأربعاء أول أيام عيد الفطر في هذه الدول

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن مجلس الأئمة الفيدرالي الأسترالي، أن يوم الأربعاء الموافق 5 يونيو 2019 هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المجلس برئاسة كبير مفتي أستراليا، الدكتور إبراهيم أبو محمد، أكدوا فيه أنه بعد المشاورة مع الكثير من العلماء المسلمين في كافة القارة الأسترالية، فيما يخص موعد بداية عيد الفطر المبارك.

وبعد متابعة المراصد الفلكية والمجاميع العلمية المهتمة برصد رؤية الهلال في أستراليا والعالم، فقد تحقق أن رؤية الهلال بعد غروب شمس يوم الاثنين الموافق 3 جوان 2019 الموافق 29 رمضان من العام 1440هـ، مستحيلة، حيث يولد الهلال يوم الاثنين عند الثامنة مساءً، أي بعد غروب الشمس بثلاث ساعات تقريبًا.

ومن ثم يكون يوم غد الثلاثاء هو المكمل للثلاثين من شهر رمضان 1440هـ.

فيما أعلن عضو لجنة الاستهلال بمكتب علي خامنئي، علي رضا موحد نجاد أن هلال شهر شوال يمكن رؤيته في غروب يوم غد الثلاثاء وعليه سيكون يوم الاربعاء هو أول ايام عيد الفطر المبارك.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن عضو لجنة الاستهلال بمكتب علي رضا موحد نجاد أوضح أن 100 فريق انتشر في كافة أنحاء البلاد من أجل استهلال هلال شهر شوال، ووفقاً لغالبية الخبراء فإن هلال شهر شوال يمكن رؤيته غداً غروب يوم الثلاثاء وبالتالي سوف يكون يوم الأربعاء 5 يونيو أول أيام عيد الفطر السعيد.

وكانت ماليزيا، وإندونيسيا، واليابان قد أعلنت أن بعد غد الأربعاء هو أول ايام عيد الفطر المبارك.