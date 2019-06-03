باقات فعاليات «إعمار للترفيه».. ترفيه هادف ومتنوع

المصدر: دبي - البيان

فعاليات ترفيهية غنية ومنوعة في جعبة «إعمار للترفيه»، خلال أيام عيد الفطر، توفر معها لأفراد الجمهور في دبي، خيارات متنوعة، تهم جميع أفراد الأسرة، وتتضمن منصات جديدة لألعاب الواقع الافتراضي في مجمع «فيرتشوال رياليتي بارك» في «دبي مول»، وألعاب الغولف المصغر في «حلبة دبي للتزلج».. وغير ذلك الكثير.

وتقدم «إعمار للترفيه» لجميع أفراد العائلة، فرصة الاستمتاع بأوقات تحفل بالمرح والتسلية، مع باقة من الأنشطة الاحتفالية بمناسبة العيد.. مقدمة معها مفهوماً نوعياً ثرياً ومتميزاً للضيافة.

وكانت حلبة دبي للتزلج في دبي مول، قد أطلقت ألعاب الغولف المصغر، حيث يمكن للزوار تحدي بعضهم البعض في مباريات ضمن الملعب المؤلف من تسع حفر، والمناسب لجميع الأعمار. ويمكن الاستمتاع بهذه التجربة المميزة مقابل 40 درهماً فقط للشخص. وهنالك مدخل خاص لمعلب الغولف المصغر، ومنطقة مخصصة لجلوس المشاهدين الذين يمكنهم الاستمتاع أيضاً بتشكيلة متنوعة من الأطعمة والمشروبات.

وبدوره، يقدم مجمع فيرتشوال رياليتي بارك لمنصات الواقع الافتراضي والمعزز في «دبي مول»، مجموعة جديدة من الألعاب التي تتيح للزوار فرصة اختبار السفر في الفضاء، والقفز من أعلى البنايات، ومصارعة الروبوتات، وغيرها الكثير.