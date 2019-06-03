أفلام العيد في مصر.. كوميديا وإثارة وحركة

المصدر: القاهرة- جنا حماد

منافسة شرسة بين عدد من النجوم على شباك التذاكر في دور السينما المصرية خلال سباق عيد الفطر المبارك، حيث يتنافس 5 أفلام يقوم ببطولتها عدد من نجوم السينما وعلى رأسهم محمد سعد وأمير كرارة ورامز جلال وعمرو سعد وأحمد عز، وسط توقعات أن يكون نصيب أفلام هذا الموسم في الإيرادات كبيراً لتنوعها ما بين الكوميدي والإثارة والحركة، إضافة إلى أن أغلب هذه الأفلام إنتاج ضخم، ما يرفع من مستوى المنافسة.

الفنان محمد سعد الشهير بـ«اللمبي» يخوض المنافسة هذا العام بفيلم «محمد حسين»، والذي تدور أحداثه في إطار الأكشن حول تورط سائق يعمل في أحد الفنادق الكبرى في تهمة قتل رسام شهير، يعيش في فرنسا ولديه معارض عالمية، نزيل في الفندق الذي يعمل فيه، ومتورط مع رجال المافيا والعصابات، لتتصاعد الأحداث مع محاولة سائق التاكسي الذي يجسد شخصيته محمد سعد البحث عن القاتل الحقيقي. والفيلم من إﺧﺮاج محمد علي ويشارك في بطولته مي سليم وسمير صبري وإنعام سالوسة.

واستمراراً لأعمال الإثارة والحركة، يشارك الفنان عمرو سعد في ماراثون عيد الفطر بفيلم «حملة فرعون» والذي تدور أحداثه في إطار تشويقي حول الشاب يحيى الشهير بفرعون ويجسد شخصيته عمرو سعد، حيث يدير أكبر شبكة اغتيالات منظمة في مصر، ويضطر إلى التوجه إلى سوريا في مهمة لإنقاذ ابنه المخطوف.

والفيلم من إخراج رؤوف عبدالعزيز، ويشارك في بطولته روبي ومحمد لطفي ومحمود عبدالمغني وحمدي الميرغني والملاكم العالمي مايك تايسون.

وينضم لسباق الأكشن الفنان أمير كرارة بفيلمه «كازبلانكا» الذي تدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة. الكوميديا في ماراثون عيد الفطر تراجعت بشكل كبير إذ اقتصرت على «سبع البرمبة» للفنان رامز . وأخيراً، يشارك في السباق فيلم «الممر» والذي تدور أحداثه حول حول بطولات قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف