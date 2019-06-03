«ثق بنفسك».. مسارات الطاقة العقلية نحو النجاح

المصدر: دبي ـ البيان

أصدرت دار مانجول للنشر، أخيراً النسخة العربية من كتاب «ثق بنفسك» للدكتور جوزيف مورفي، والذي يعد أحد روّاد حركة القوى البشرية الكامنة، حيث يبين مورفي في كتابه الجديد الواقع في 80 صفحة، السبل التي تمكن الإنسان من تحقيق أحلامه، لكي يحظى بنجاح باهر في حياته، ويوضح فيه أن كل واحد منا يمتلك طاقات فطرية هائلة، وله القدرة على اتّخاذ الموقف العقلي الصحيح الذي يؤمن من خلاله بأنه يمتلك كل ما يلزم لتحقيق النجاح، ويشير إلى أن الوصول إلى هذه القاعدة سيصبح بإمكان أي شخص تحفيز عقله الواعي المحرك الذي يمدّ عقله اللاواعي بالطاقة. وفي المقابل، يكون هو المحرك نفسه الذي سيقوم بالعمل الحقيقي، لوضع الإنسان على طريق تحقيق أحلامه وطموحاته على أكمل وجه.

يذكر أن الدكتور جوزيف مورفي قد درس الأديان الشرقية، وعاش في الهند لسنوات عدة، قام خلالها بإنجاز أبحاث موسعة، وتوصل عن طريق أبحاثه المتعلقة بالأديان المنتشرة حول العالم، إلى قناعة تفيد بوجود طاقة هائلة غير مستثمرة داخل كل واحد منا، وهي قوة العقل الباطني، التي يمكنها تغيير مسار حياتنا بالكامل.