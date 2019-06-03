«صور من الأعالي».. معرض بمنارة السعديات

المصدر: أبوظبي - البيان

تنظم منارة السعديات التابعة لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي معرضها الفوتوغرافي الأول لهذا العام بعنوان «صور من الأعالي»، بمشاركة فنانين من دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية ومختلف أنحاء الشرق الأوسط.

ينطلق المعرض بتاريخ 10 يونيو ولغاية 26 أغسطس، حيث يجمع مصورين محترفين وفنانين وهواة طائرات من دون طيار درون للمشاركة في ورشة عملٍ بإشراف الفنان الأمريكي مارتن سانشيز؛ وجلسات حوارٍ يديرها فنانون محليون وممثلون من الهيئة العامة للطيران المدني، ويهدف البرنامج إلى تعريف الزوار بلوائح السلامة الخاصة باستخدام الطائرات من دون طيار في مواقع معينة من العاصمة الإماراتية وخارجها بما يتوافق مع قوانين الدولة.

مجموعة مختارة

وتعليقاً على ذلك، قالت علياء بنت خالد القاسمي، مدير منارة السعديات: «نتطلع إلى افتتاح المعرض الأول الذي ينظمه ستوديو التصوير لهذا العام، والذي يتيح للمهتمين بالطائرات من دون طيار الاستمتاع بفن التصوير الجوي من خلال مجموعة مختارة من الصور الفوتوغرافية والفيديوهات المذهلة المُلتقطة في الدولة وخارجها، والتي تحتفي بالتعبير الإبداعي الذي ينطوي عليه هذا النمط من التصوير. ونفخر بتنظيم هذا المعرض الذي سيتيح للزائرين لقاء الفنانين القائمين وراء هذه التجارب الفوتوغرافية الفريدة والتواصل معهم».

تشمل قائمة الفنانين المشاركين؛ مارتن سانشيز، والدكتور أحمد الريس وبشير مكرزل وبيتر جاي، وهدى بن رضا، ونورة النيادي، وخالد الحمادي، وخالد السبت، وليام كلايتون، وبينو سارادزيتش، والتماش جافيد، وخليل الزدجالي، وماجد الكثيري.

كما يقدم المعرض سلسلةً من الأنشطة التفاعلية مثل ورش عمل متميزة يتولى فيها المصورون المشهورون تعريف المشاركين بالجوانب المختلفة للتصوير الجوي، إضافة إلى جلسة حوارٍ يُناقش خلالها المصورون الجويون وأعضاء الهيئة العامة للطيران المدني النمو الكبير في سوق التصوير الجوي خلال السنوات القليلة الماضية؛ وكيفية التعاطي مع هذا الفن في إطار قوانين الطيران الحالية في الدولة.