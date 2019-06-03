الذكاء الاصطناعي يكشف الغش أثناء الأبحاث الدراسية

المصدر: سان فرانسيسكو - د ب أ

نجح باحثون من جامعة كوبنهاغن الدنماركية في تطويع تطبيقات الذكاء الاصطناعي لاكتشاف عمليات الغش أثناء إعداد الأبحاث المدرسية، بدرجة دقة تصل إلى نحو تسعين بالمئة.

وأثبتت العديد من الدراسات شيوع عمليات الغش في إعداد الأبحاث الدراسية، حيث يعمد طلاب المدارس إلى الاستعانة بفقرات من أبحاث ودراسات سابقة وينسبونها لأنفسهم.

ولكن فريقاً بحثياً بقسم علوم الحاسب في جامعة كوبنهاغن نجح في ابتكار منظومة ذكاء اصطناعي قادرة على تحليل الأبحاث الدراسية ورصد أي فقرات منقولة من أبحاث سابقة. وذكر الموقع الإلكتروني «فيز دوت أورج» المتخصص في مجال التكنولوجيا أن الباحثين قاموا بتغذية المنظومة بأكثر من مئة ألف دراسة بحثية سابقة.