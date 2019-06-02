الفنان عزت أبوعوف في العناية المركزة وحالته حرجة

المصدر: البيان الالكتروني

كشف الناقد السينمائي المصري، طارق الشناوي، أن حالة الممثل القدير عزت أبو عوف الصحية "حرجة جدا"، مشيرا إلى أنه يرقد في قسم العناية المركزة في أحد المستشفيات.

وأوضح الشناوي، بحسب "سكاي نيوز عربية"، أن عزت أبو عوف ما زال متواجدا داخل قسم العناية المركزة في أحد المستشفيات، مضيفا: "حالته الصحية حرجة جدا".

وتابع: "هذه ليست المرة الأولى التي يدخل فيها المستشفى، لكن ما علينا سوى الدعاء له بالشفاء العاجل.. نتمنى أن يتحسن عما قريب".

وعن زوار أبو عوف في المستشفى من الوسط الفني، أوضح الشناوي أن نقابة المهن التمثيلية زارت الفنان المصري الشهير للاطمئنان على حالته الصحية، وذلك في شخص رئيسها أشرف زكي.

واستطرد قائلا: "أفراد عائلته زاروه أيضا، ولا أدري إن كان بعض الفنانين قد ذهبوا للاطمئنان عليه أم لا".

ورجح الشناوي أن تكون السلطات المصرية (وزارة الثقافة) قد تدخلت لمساعدة أبو عوف وجعل مصاريف علاجه على عاتقها، مضيفا: "كما أن النقابة تدعمه وتسانده".

وكانت تقارير صحفية قد أفادت بتعرض أبو عوف لوعكة صحية، جعلته يرقد في إحدى المستشفيات. ولا تعرف بعد طبيعة أزمته الصحية.

وكان أبو عوف، البالغ من العمر 70 عاما، قد ظهر مؤخرا في إحدى الإعلانات خلال شهر رمضان، أما آخر أعماله فكان مسلسل "الأب الروحي 2"، للمخرج تامر حمزة.