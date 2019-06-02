48 فناناً من 12 بلداً في معرض «آيات»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

زار القنصل العام الإندونيسي رضوان السيد النسخة الرابعة من «آيات»، المعرض السنوي لفن الخط العربي، الذي يعقد في «المكعب» في أبراج سنترال بارك خلال شهر رمضان المبارك، وكان في استقباله كل من مديرة التسويق لأبراج سنترال بارك سوزان مكلوسكا، وبسام زبيب، المدير الفني لمعرض أرابيسك الفني.

روائع

ويضم المعرض مجموعة مختارة من روائع الخط العربي الأصيلة من 12 من الأساتذة المشهورين في العالم إلى جانب أعمال فنية خطية محكومة من 36 فناناً وطالباً من 12 جنسية، من الشرق إلى الغرب، اختيرت من بين أكثر من مائة عمل فني مرشح.

ومن ضمن هذه الأعمال خمسة عشر من الخطاطين بدرجة ممتاز من إندونيسيا.

ويذكر أن المعرض سيواصل فتح أبوابه حتى العشرين من يونيو المقبل.