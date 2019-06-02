«الشارقة للنشر» تدخل مجال طباعة الكتب وتوزيعها حسب الطلب

المصدر: Ⅶ نيويورك - البيان

وقّعت مدينة الشارقة للنشر، أول مدينة حرّة للنشر في العالم، وأحد مشاريع هيئة الشارقة للكتاب، اتفاقية شراكة مع «لايتنينغ سورس» العالمية، المتخصصة في مجال طباعة الكتب حسب الطلب وتوزيعها، التي تتبع لمجموعة «إنغرام كونتنت»، إحدى الشركات الرائدة في مجال المحتوى المعرفي، والخدمات المتكاملة لدور النشر، والمكتبات، التي تتضمن توزيع الكتب الرقمية والمطبوعة، والتعليم الرقمي، معتمدة بذلك على أحدث تقنيات التكنولوجيا بهدف دعم الابتكار والإبداع.

وقع الاتفاقية أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، وشون مورين، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إنغرام كونتنت»، وبحضور جون إنغرام، رئيس مجموعة «إنغرام كونتنت» في جناح الهيئة المشارك بمعرض اكسبو أمريكا المقام في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

شركة

وتنص الاتفاقية على إنشاء شركة متخصصة في طباعة الكتب حسب الطلب تباشر أعمالها من مدينة الشارقة للنشر تحت مسمى «إنغرام لايتنينغ سورس الشارقة»، تهدف إلى تقديم خدمات الطباعة والبيع، وتوزيع الكتب المطبوعة حسب الطلب على دور النشر، والموزعين والمستهلكين، وباستخدام أحدث الوسائل التقنية في الطباعة التي ستتوافر ضمن مدينة الشارقة للنشر للمرة الأولى على مستوى الشرق الأوسط.

وستوفر «إنغرام لايتنغ سورس الشارقة» خدمات الطباعة حسب الطلب للناشرين والمكتتبين والقراء في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج والوطن العربي بتكلفة أقل وبسرعة إنجاز تصل إلى دقائق معدودة لطباعة الكتب، مع إمكانية شحنها وتسليمها داخل وخارج دولة الإمارات، كما ستوفر الشركة أكثر من 16 مليون عنوان بلغات مختلفة يمكن طباعة أي منها حسب طلب الناشر والموزع أو العميل.

استقطاب

وحول هذه الاتفاقية أشار أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب إلى أن الهدف الرئيس من هذه الاتفاقية والشراكة يتجسد في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المتمثلة في توفير الشارقة خدمات متكاملة لصناعة الكتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة.