سفارة الإمارات في المكسيك تشارك بمعرض الثقافات الصديقة

المصدر: Ⅶ مكسيكو سيتي - وام

شاركت سفارة الدولة لدى المكسيك في الدورة الحادية عشرة للمعرض الدولي للثقافات الصديقة، التي اختتمت فعالياتها أول من أمس بمدينة مكسيكو سيتي بمشاركة 89 دولة.

فقد افتتح أحمد حاتم المنهالي، سفير الدولة لدى الولايات المتحدة المكسيكية، وبحضور محمد سلطان الكيتوب السكرتير الثالث لدى السفارة، الجناح الثقافي الخاص بالدولة، الذي ركز هذا العام على تعريف الزوار على التقدم الحضاري وجمال وأصالة الإمارات، وذلك بعرض صور لأهم المعالم المعمارية التي تستقطب آلاف السياح سنوياً من كافة أرجاء العالم. كما عرض الجناح أبرز المحطات والمعالم والآثار التاريخية التي تزخر بها الإمارات العربية المتحدة، وأهم الفنون الشعبية والحِرَف والمصنوعات التقليدية، التي تعكس ذوقاً فنياً وتراثاً غنياً.