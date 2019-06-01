«الآغا خان للثقافة» يحيي حديقة تشيهليستون في كابول

المصدر: دبي ـ البيان

عرض أجمال ميواندي، المعماري الشهير والرئيس التنفيذي لصندوق الآغا خان للثقافة في أفغانستان، لمحة عن أعمال الصندوق في أفغانستان، خلال أمسية رمضانية تحت عنوان «الإلهام لكي نُلهم» أقيمت، أول من أمس، في قاعة الاحتفالات بالمركز الإسماعيلي في دبي، بحضور عبد الفريد زكريا سفير جمهورية أفغانستان لدى الدولة، ورئيس المجتمع الإسماعيلي في الإمارات أمير الدين ثاناوالا.

وقال ميواندي إن الصندوق يركز على إعادة الإحياء المادية والثقافية والاقتصادية للمجتمعات المحلية في العالم النامي. مشيراً إلى قيام الصندوق بترميم حديقة تشيهليستون الواقعة في العاصمة كابول، على مساحة 12.5 هكتاراً.واستعرض ميواندي، أعمال الترميم التي بدأت مطلع 2015 وشملت المنشآت الرياضية والترفيهية الموجودة في الموقع.

وقد خضعت المناطق الخضراء إلى المزيد من التحسين. كما عرض ميواندي أيضاً عدداً من المشاريع الأخرى مثل قصر ستور التاريخي في وزارة الشؤون الخارجية، إلى جانب 140 موقعاً تراثياً في أنحاء البلاد.

من جهته، أشار السفير الأفغاني لدى الإمارات عبد الفريد زكريا إلى تجاربه الشخصية مع عمل صندوق الآغا خان للثقافة في بلاده، قائلاً: «نحن ممتنوّن للروابط الوثيقة والشراكة التي تجمعنا بشبكة الآغا خان للتنمية ونأمل في تعزيز هذه الأواصر التي تجمعنا قدماً». أما رئيس المجتمع الإسماعيلي في الإمارات أمير الدين ثاناوالا، فرأى أن انخراط مؤسسات شبكة الآغا خان للتنمية في أفغانستان، يستند إلى إيمان واحترام عميقين للكرامة الإنسانية، والتنوع، والتعددية ولأهمية إظهار التـــعاطف تجاه إخوتنا في الإنسانية.