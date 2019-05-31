هاني سلامة: شخصيتي في «قمر هادي» أرهقتني نفسياً

المصدر: القاهرة- جنا حماد

أكد الفنان هاني سلامة، أنه سعيد بردود الأفعال الإيجابية حول مسلسله «قمر هادي»، الذي يشارك به في الماراثون الرمضاني الحالي، ويقدم فيه شخصية «هادي أبو المكارم».

موضحاً أن شخصيته بالعمل، أرهقته نفسياً، كونها مركبة وغير نمطية، ولا تعتمد على الحركة والأكشن، على غرار معظم أعماله السابقة. وقال سلامة، إنه لم يكن في نيته الدخول في دراما رمضان هذا العام، ولكن عندما عرضت عليه الفكرة أعجبته جداً، ووجد بها مساحة تمثيل قوية، ومساحة كبيرة من الإبداع والفكر، جعلته يغير رأيه، هذا بالإضافة إلى وجود فريق عمل مميز بالمسلسل، مكون من محسن محيي الدين ويسرا اللوزي وداليا مصطفي وهادي الجيار كممثلين، وإسلام حافظ كتأليف، ورؤوف عبد العزيز كمخرج.

وتدور أحداث «قمر هادي»، في إطار درامي مشوق، حول تاجر المخدرات «هادي أبو المكارم»، الذي يمتلك معرض سيارات فارهة، متخذاً إياه ستاراً لغسيل الأموال من تجارة المخدرات، وتنشب بينه وبين التجار العديد من المشكلات، وبتدارج الأحداث، يتورّط سلامة، الذي تجمعه قصة حب مع الفنانة يسرا اللوزي، خلال الأحداث، في جريمة قتل، ويقوم شقيقه الأكبر، ويجسّده «محسن محيي الدين» بالإبلاغ عنه، لتتصاعد الأحداث.

وأضاف سلامة أن العمل مختلف وصعب، موضحاً أن شخصية هادي التي يقدمها، شخصية «مش مجنونة» ولكن مختلفة، فهو يحب ابنته جداً، ويحافظ على عمله وعائلته.

ونفي هاني سلامة أن صعوبة العمل وفكرته جعلته مقتصراً على مخاطبة الطبقة المثقفة من المجتمع، وليس لعامة الجمهور، موضحاً أنه دائماً ما يسعى من خلال أعماله الوصول لكل الطبقات.

وتابع قائلاً: على الرغم من أن العمل من النوع الصعب، والذي يتطلب تفكيراً أكثر، ولكن كانت هناك طبقات أقل في مستوى التعليم والفكر معجبة بالعمل وتتابع أحداثه، وهو ما تأكد له من خلال ردود الفعل التي تلقاها حول العمل منذ بدء عرضه.