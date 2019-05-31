ليجولاند دبي يطلق فعالية «90 يوماً من الصيف»

المصدر: دبي - البيان

يعد ليجولاند دبي ضيوفه بباقة رائعة من المرح والترفيه طيلة فصل الصيف، حيث سيحتفل المنتزه في الفترة ما بين 16 يونيو إلى 14 سبتمبر بفعالية «90 يوماً من الصيف» التي تتضمن سلسلة أنشطة ترفيهية مسلية.

ويستطيع المقيمون في دول مجلس التعاون الخليجي الراغبون في الاستفادة قدر الإمكان من موسم الصيف الحصول على التذكرة الصيفية التي تتيح لهم الدخول لمرات غير محدودة إلى المنتزه طيلة فترة فعالية «90 يوماً من الصيف». يُذكر أنّ ثمن التذكرة الصيفية يعادل ثمن تذكرة الدخول ليوم واحد إلى المنتزه، ما يتيح للعائلات زيارة المنتزه مراراً وتكراراً وقضاء أمتع الأوقات فيه.

حديقة جميلة

وستتحول المدينة المصغرة، المنطقة المغلقة والمكيّفة في وسط المنتزه إلى حديقة جميلة تعمّها الأنشطة المسلية، حيث تنتظر الضيوف لعبة أفاعٍ وسلالم عملاقة إلى جانب ألعاب المنتزه المحببة مثل قطار التنين وأبراج قوى الأطفال التي تضفي طابعاً فريداً إلى النسخة الكلاسيكية من اللعبة.

كما يستطيع الأطفال إطلاق العنان لمخيلتهم من خلال صنع مثلجات بواسطة مكعبات ليجو وإضافتها إلى عربة المثلجات الكبيرة المصنوعة من مكعبات مماثلة. كذلك، احرصوا على المشاركة في لعبة ليجو بينغو حيث يتلقى كل طفل قاعدة بينغو ويتعين عليه استخدام مكعبات ليجو لإزالة الأرقام من أجل الفوز بجوائز رائعة.

ويمكن للأطفال الراغبين في خوض تحدٍ هذا الصيف المشاركة في صنع أفضل كب كيك، حيث سيتسنى لهم ارتداء لباس وقبعة الطاهي للابتكار في صنع كب كيك باستخدام مكعبات ليجو. وسيحصل الفائز بأفضل زينة على جائزة مميزة.

أنشطة مسلية

وتقام في ليجولاند دبي أنشطة أخرى مسلية من بينها الإحتفال مع الشخصيات المحببة إضافة إلى أنشطة عائلية تجري يومياً في حديقة الألعاب المائية من الساعة 2:30 ظهراً إلى 4:30 عصراً.

وتستطيع العائلات استكشاف المناطق والألعاب المكيفة والمغلقة الأخرى في المنتزه ومنها استوديو ليجو رباعي الأبعاد ومغامرة الغوّاصة (وهي عبارة عن رحلة تحت المياه التي تحتضن أسماك القرش والراي ومئات الأسماك الملونة الأخرى)، هذا بالإضافة إلى تجارب البناء المتعددة في كل قسم. وسيحصل كافة الزوار الذين يقصدون المنتزه خلال فعالية «90 يوماً من الصيف» مجاناً على تذكار هو عبارة عن مكعّب من مكعّبات ليجو المتوفرة بكمية محدودة.