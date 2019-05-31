بالفيديو.. الممثلة سعاد عبدالله لأمير الكويت: سألعب قريباً في أرسنال!

المصدر: البيان الالكتروني

زار أمير الكويت الشيخ أحمد الصباح الممثلة سعاد عبد الله في المستشفى بعد أن تعرضت لكسر في قدمها.

وانتشر مقطع فيديو للزيارة على توتير تمازح فيه الممثلة الأمير، قائلة: "أنا زينة وقريباً سألعب في أرسنال".

ونادي أرسنال هو نادي كرة قدم إنجليزي محترف في لندن. وقد قهقه الأمير ومن معه إثر الموقف الطريف من الممثلة.

وتعتبر سعاد عبد الله من أبرز فنانات الخليج في الكوميديا، كما حصلت على جوائز عديدة خلال مسيرتها الفنية، بحسب "يورونيوز".