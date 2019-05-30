ترفيه وعروض بالعيد في جزيرة ياس

المصدر: أبوظبي - البيان

تحتفل وجهة جزيرة ياس الترفيهية، مع روادها بعيد الفطر السعيد من خلال تقديم مجموعة من العروض والفعاليات الخاصة لقضاء عطلة لا مثيل لها.

ويمكن للزوار الاستفادة من باقة الدخول المجاني للأطفال، والتي تتضمن الإقامة والدخول المجاني إلى مدن الجزيرة الترفيهية لكل طفل دون سن 12 عاماً يرافق شخصاً بالغاً عند حجزه للإقامة في أحد فنادق الجزيرة أو الفنادق المشاركة في أبوظبي لمدة ليلة واحدة أو أكثر، وذلك حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل.

وتتيح الجزيرة لروادها فرصة قضاء أوقات مليئة بالمتعة والمرح في مدنها الترفيهية، حيث يعتزم عالم وارنر براذرز أبوظبي تمديد ساعات عملها لترحب بالزوار يومياً حتى الساعة 10 ليلاً، كما تتيح ياس ووتروورلد خصماً بنسبة 50% على تذاكر الدخول لغاية 4 يونيو 2019، ما يجعل من الجزيرة الملاذ المثالي للترفيه والانتعاش في موسم الصيف. في حين يوفر رالي الأفعوانيات في عالم فيراري أبوظبي تجربة مليئة بالحماس يوم 5 يونيو، ويمكن للزوار الدخول مجاناً من الساعة 6 مساءً وحتى منتصف الليل، إذ سيتمكنون من الدفع بشكل منفصل لقاء الركوب في الألعاب التي يختارونها.

وسيستمتع رواد الجزيرة بأفضل عروض الألعاب النارية التي سيمكنهم مشاهدتها من ياس مارينا على مدى 3 ليال، بينما سيستضيف ياس مول «مهرجان ياس للألعاب الإلكترونية».