«قطار» أقمار اصطناعية يعبر سماء الإمارات والدول العربية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

فوجىء الراصدون وهواة الفلك، خلال الأيام الماضية، بمشاهدة ظاهرة غريبة، تتمثل برؤية عدة أجرام متتابعة، ظهرت في السماء على هيئة قطار، وكانت تسير بسرعة واتجاه واحد، وتبين أن هذه الأجرام هي أقمار اصطناعية أطلقت قبل عدة أيام اسمها ستار لينك «Starlink»، وهي عبارة عن جزء من مشروع كبير أطلقته شركة سبيس إكس (SpaceX) الشهيرة، وهدف المشروع هو توفير شبكة الإنترنت بسعر منخفض لعامة الناس باستخدام الأقمار الصناعية، وسيبلغ عددها عند اكتمال المشروع عام 2025 حوالي 12 ألف قمر صناعي، وتبلغ تكلفة المشروع 10 مليارات دولار.

نجوم خافتة

وصرح المهندس محمد شوكت عودة مدير مركز الفلك الدولي أن الأقمار الاصطناعية التي أطلقت يوم الجمعة الماضية بدت بالعين المجردة على شكل نجوم خافتة متتابعة تتحرك بنفس السرعة والاتجاه، وتلمع من القدر الرابع أو الخامس أي أنها تحتاج إلى سماء مظلمة لرؤيتها، ولكن أفاد بعض الراصدين أنها في بعض الأحيان تكون لامعة وتصل إلى القدر الثاني، مما يتيح المجال لرؤيتها بوضوح حتى من داخل المدن وهذه الأقمار تمتد حالياً على مسافة تتراوح ما بين 5 و 8 درجات، ولكن مع الوقت ستتباعد هذه الأقمار عن بعضها البعض وسيقل لمعانها مع وصولها لارتفاعها النهائي وتلاقي هذه الظاهرة اهتماماً واسعاً من قبل راصدي الأقمار الصناعية نظراً لهيئتها اللافتة وغير المألوفة.

وقد أطلقت الشركة قمرين تجريبيين عام 2015، أما أولى الأقمار الصناعية التي ستشارك فعلاً في المشروع فقد تم إطلاقها يوم الجمعة الماضية، حيث أطلق في الفضاء 60 قمراً صناعياً دفعة واحدة، وتدور هذه الأقمار حول الأرض الآن على ارتفاع 440 كم لترتفع بعد ذلك إلى مدارها النهائي على ارتفاع 550 كيلومتراً، ويبلغ وزن الواحد منها 227 كيلوغراماً وتتكون الشبكة من ثلاث مجموعات من الأقمار الصناعية، الأولى تتكون من 7518 قمراً صناعياً تدور حول الأرض على ارتفاع 340 كيلومتراً، والثانية تتكون من 1600 قمر صناعي تدور على ارتفاع 550 كيلومتراً، والثالثة تتكون من 2825 قمراً صناعياً تدور على ارتفاع 1150 كيلومتراً.

تأثير سلبي

وأشار المهندس عودة إلى أنه على الرغم من أن هذا الخبر مفرح لمستخدمي الإنترنت، إلا أنه سيء جداً للعديد من الفلكيين خاصة العاملين في مجال الأرصاد والتصوير الفلكي، إذ إن هذا العدد من الأقمار الصناعية من شأنه التأثير السلبي الكبير على الأرصاد والتصوير الفلكي بسبب مرور الأقمار الصناعية أمام الأجرام السماوية قيد الدراسة أو التصوير، خاصة تلك التي تجري وقت العشاء والفجر، وهو الوقت الذي تلمع فيه هذه الأقمار بشكل رئيس، وبالفعل هناك تحركات من قبل البعض في هذا المجال.

ويمكن رؤية قطار الأقمار الصناعية من داخل الدولة والمنطقة العربية في مدينة أبوظبي 30 مايو عند الساعة: 04:32 فجراً بالجنوب الغربي وفي مدينة الرياض يوم 30 مايو عند الساعة 03:30 فجراً بالشمال الشرقي وفي مدينة عمّان يوم 30 مايو عند الساعة 03:27 فجراً بجهة الشمال الشرقي.