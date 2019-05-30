بطل «صراع العروش» يخضع لعلاج من الضغوط

المصدر: لوس انجليس - رويترز

قال وكيل أعمال الممثل كيت هارينجتون بطل مسلسل «صراع العروش» (جيم أوف ثرونز) الذي لعب شخصية جون سنو إنه يخضع لعلاج بعدما انتهى المسلسل الذي أنتجته شبكة (إتش.بي.أو).

وأضاف وكيل الأعمال في بيان يوم الثلاثاء: قرر كيت الاستفادة من هذه الاستراحة ليخصص بعض الوقت بعيدا عن العمل من أجل صحته ليعالج بعض المسائل الشخصية.

وقفز هارينجتون (32 عاما) من ممثل غير معروف ليصبح نجما عالميا في المسلسل الذي لعب فيه دور سنو الشجاع الذي كانت أفعاله في الحلقة الأخيرة من أكبر الصدمات للمشاهدين.

ولم يخض البيان في تفاصيل هذه المسائل، لكن تقريرا في صحيفة نيويورك بوست ذكر أن هارينجتون تأثر بشدة بسبب انتهاء المسلسل ويخضع لعلاج من الضغوط والإجهاد .