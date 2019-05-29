«ثقافة أبوظبي» تطلق سلسلة حفلات موسيقية خليجية على مدار العام

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

تطلق دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي البرنامج الاحتفالي «هلا بالخليج» الذي يتضمن سلسلة من الحفلات الموسيقية الخليجية طيلة العام الحالي، وتستضيف الاحتفالية قائمةً متنوعة من الفنانين، بما في ذلك ألمع نجوم الغناء في الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط، إلى جانب مجموعة من منسقي الأغاني «الدي جي» والفرق الفنية الخليجية.

تقام فعاليات «هلا بالخليج» أيام العطل وخلال الاحتفالات الرسمية، حيث يجري تنظيم الحفلات الفنية في عطلة عيد الفطر، وفي اليوم الوطني للسعودية، واليوم الوطني لعُمان، واليوم الوطني للإمارات.

تجربة فريدة

ويستهلّ برنامج «هلا بالخليج» سلسلة فعالياته بحفلة عيد الفطر التي ستقام في 6 يونيو المقبل بمركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، حيث يحيي الحفل الفنان حسين الجسمي، والفنانة بلقيس، والفنان عيسى المرزوق، على أن تُفتح الأبواب الساعة 07:00 مساءً. وسيتمكن الزوار من الحصول على تجربة تسوق ممتعة أثناء استمتاعهم بالحفلات، إلى جانب خيارات متنوعة من المأكولات والمشروبات بالتعاون مع «فستمبر».

وبالشراكة مع شريكها الموسيقي الرسمي، أنغامي، يشهد أول حفل موسيقي لـ«هلا بالخليج» تجربة خاصة للزوار بالتقاط اللحظات الخاصة في الحفل الموسيقي في منطقة التقاط الصور الخاصة بهم أو التوجه لصالة أنغامي لمشاركة حبهم للموسيقى. وتأتي أسعار التذاكر كالتالي 100 درهم للفئة الفضية، و180 درهماً للفئة الذهبية، و250 درهماً للفئة البلاتينوم، بالإضافة إلى خصم بقيمة 20% عند شراء 4 تذاكر وما فوق، كما يمكن للجمهور شراء تذاكرهم مسبقاً من اليوم وحتى 1 يونيو لفرصة الحصول على خصم بقيمة 30% على سعر التذكرة.

رؤية

وقال علي حسن الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع التسويق والاتصال في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «يأتي إطلاق «هلا بالخليج» في إطار تحقيق رؤية الدائرة وبالتماشي مع مهمتنا الرامية إلى تعزيز مكانة أبوظبي كوجهة رائدة للعروض الترفيهية غير المسبوقة».

وأضاف: «ستكون الفعاليات موجهة للمجتمع المحلي ودول مجلس التعاون الخليجي العربي المهتمين بهذا النمط الفني والموسيقي، حيث للموسيقى الخليجية مكانة مهمة في العصر الحالي مقارنة بالسنوات السابقة، بالنظر إلى شعبيتها المتزايدة بين أوساط الجماهير من مختلف الجنسيات أيضاً».