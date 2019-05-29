اتفاقية جديدة بين الهيئة العربية للمسرح ووزارة الثقافة اليمنية

المصدر: Ⅶالشارقة - البيان

استقبل الأمين العام للهيئة العربية للمسرح في مقر الأمانة العامة بالشارقة، محمد نصر الشاذلي، وكيل أول محافظة عدن، رئيس اللجنة العليا للدورة الثانية من المهرجان الوطني للمسرح في عدن، المكلّف من قبل وزير الثقافة اليمني مروان أحمد دماج، وذلك في اجتماع خصص لبحث آفاق أوجه التعاون بين وزارة الثقافة في اليمن والهيئة العربية للمسرح.

اهتمام

الأمين العام إسماعيل عبدالله، رحب بالشاذلي، مؤكداً اهتمام الهيئة العربية بإنجاح كل أوجه التعاون لصالح المسرح في اليمن، وأن هذا الاجتماع دليل على ذلك، وأطلع الأمين العام ضيفه اليمني على تفاصيل نتائج اجتماع إدارات المهرجانات الوطنية الذي تم في الشارقة فبراير الماضي، كما أثنى إسماعيل عبدالله على الجهود التي بذلها المسرحيون في اليمن من أجل إنجاح الدورة الأولى للمهرجان الوطني للمسرح التي نظمت في عدن من 10 إلى 20 ديسمبر الماضي.

شكر

من ناحيته، قدّم محمد نصر الشاذلي للأمين العام إسماعيل عبدالله التقارير الإدارية والمالية للدورة الأولى مشفوعة بملف صحفي، ووجه الشاذلي الشكر الوافي لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد، حاكم الشارقة، الرئيس الأعلى للهيئة العربية للمسرح، مؤكداً أن المهرجان الذي عقد رغم كل المعوقات والصعوبات شكل مناسبة فنية وطنية حرص الكل على نجاحها واستمرارها.

هذا وقد تم توقيع اتفاقية التعاون والدعم لتنظيم الدورة الثانية من المهرجان الوطني للمسرح في عدن، كما تم بحث أفكار عديدة للتنمية، منها، إحداث المركز العربي للفنون الأدائية، وكذلك مشاركة الفنانين اليمنيين في المهرجانات المختلفة، وذلك لتبادل الخبرات.