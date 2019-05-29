«لاسيرين» تجمع نجوم الفن والإعلام في سحورها الرمضاني

المصدر: دبي - البيان

أقامت مجموعة «لاسيرين»، أخيراً، لصاحبتها المحامية ميرنا يونس سحوراً بمناسبة شهر رمضان، في خيمة أساطير بفندق أتلانتس في دبي. وذلك بحضور أكثر من مئة شخصية من دبلوماسيين ورجال أعمال وسيدات مجتمع ونخبة من نجوم الفن والإعلام.

واستهلت المحامية ميرنا يونس، صاحبة الدعوة ومجموعة «لاسيرين»، الحفل بكلمة معلنةً فيها هديتها للهلال الأحمر الإماراتي، وهي عبارة عن كسوة للكعبة المشرّفة بقيمة 6 ملايين درهم، وذلك في أول مناسبة يتقبل فيها الهلال الأحمر هدية مادية، على أن يجرى مزاد علني للكسوة يذهب ريعه لمساعدة المحتاجين حول العالم.

وأوضحت أن الإمارات تستضيف أكثر من 200 جنسية تسود بينها قيم المحبة والتسامح والتعددية، منوهة بإطلاق وزارة التسامح في الدولة.

بدوره، أشار الفنان السوري قصي خولي إلى أهمية لقاء الأحبة في مناسبة لا تتكرر سوى مرة واحدة في العام، وشكر الحضور من الفنانين والإعلاميين ورجال المجتمع وكل الشرائح في دولة الإمارات، متمنياً الخير والسعادة لشعب الإمارات والشعوب العربية بمناسبة الشهر الفضيل.

في حين، قالت النجمة المصرية إيمي سمير غانم، إن حضورها سيحفر في ذاكرتها للقائها بالكثير من النجوم بمناسبة روحية كهذه، مشددة على أهمية لقاء الفنانين والإعلاميين خارج نطاق العمل.

ومن نجوم الفن الذين حضروا الحفل: لبلبة، ووليد توفيق، ومعتصم النهار، وصفية العمري، وإيمي سمير غانم، ووفاء عامر، ودينا حايك، ورجاء الجداوي، ولاميتا فرنجية، وحياة الإدريسي، وعلاء زلزلي، وصباح جزائري، وأروى.