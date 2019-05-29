«بينالي القاهرة» يعود بعد غياب 8 سنوات

المصدر: Ⅶ القاهرة - رويترز

بعد توقف ثماني سنوات يعود بينالي القاهرة الدولي من جديد في يونيو المقبل، بمشاركة 80 فناناً من 50 دولة عربية وأجنبية.

وتأسس البينالي الذي يقام كل عامين على يد وزير الثقافة المصري الأسبق فاروق حسني في 1984، غير أنه توقف بعد الدورة الثانية عشرة في ديسمبر 2010. وتقام الدورة الثالثة عشرة في الفترة من 10 يونيو إلى 10 أغسطس تحت شعار «نحو الشرق» في قصر الفنون ومتحف الفن المصري الحديث داخل الأوبرا ومجمع الفنون بالزمالك.

ويحل الفنان الفرنسي جيرار جاروست (73 عاماً) ضيف شرف على البينالي. وتزين أعمال جاروست قصر الإليزيه وكاتدرائية إيفري في فرنسا ومسرح نامور في بلجيكا.

ونقل بيان لوزارة الثقافة المصرية يوم الثلاثاء عن خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية قوله، إن عدد وقيمة جوائز البينالي زادت في هذه الدورة لتصبح جائزة النيل الكبرى إضافة إلى خمس جوائز بدلاً من ثلاث. وأضاف أن حفل توزيع الجوائز سيقام مساء 11 يونيو بالمسرح الصغير في دار الأوبرا.

واختير الفنان إيهاب اللبان مدير مجمع الفنون بالزمالك قوميسيرا عاماً للبينالي.