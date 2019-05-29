شريحة لحم في مطعم بـ 4400 درهم ..ما السبب؟

المصدر: البيان الالكتروني

عادة ما يحب الأشخاص في المطاعم، اختيار أطباق مختلفة ومشاركتها للتمتع بأكبر قدر ممكن من أصناف الطعام الشهية، ولكن ما رأيك بمشاركة وجبة طعامك مع 12 شخصاً؟ يبدو الأمر غريباً، أليس كذلك؟ ولكن، يمكن القيام به في مدينة لاس فيغاس الأمريكية.

ويقدّم مطعم "MB Steak" في فندق وكازينو "Hard Rock" طبق شرائح لحم توماهوك، لـ12 شخصاً، بقيمة 1200 دولار، أي ما يعادل 4400 درهم تقريباً بالإضافة إلى عدد من الأطباق الجانبية مثل المعكرونة، والجبنة، والذرة، والسلطعون، وغيرها الكثير.

وقال رئيس الطهاة، باتريك مانستير، إنه يتم طلب وليمة واحدة أو وليمتين أسبوعياً، ولكنه لفت أيضاً إلى أن تلك الأطباق تختلف عن الأطباق الأخرى، إذ يجب على زبائن المطعم أن يقوموا بالحجز مسبقاً، ليتمكن المطعم من تحضير الوجبة، إذ تتطلّب عملية تحضير اللحم بعض الوقت.

ويُعتبر المطعم نفسه كمحل "فاخر لشرائح اللحم"، وذلك رغم أن العديد من الأشخاص يصنفون محلات تقديم شرائح اللحم بالفاخرة أصلاً، لمجرد أنها تقدم هذه الأنواع من الأطباق باهظة السعر، بالمقارنة بالأطباق أو المأكولات الأخرى.