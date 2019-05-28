زاد عدد الضيوف فألغي حفل الزفاف

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

لا يكتمل أي حفل زفاف هندي في العادة إلا إذا تخلله نوع من الأعمال الدرامية بين أقارب العروس والعريس. والسبب الأكثر شعبية وراء الشجار الذي يحدث في حفلات الزفاف هو الطعام، إما بسبب عدم جودته أو قلة كميته.

وقد تم إلغاء حفل زفاف في منطقة لكيمبورخيري وفق صحيفة "إنديان تايمز" بعد أن تعرض أقارب العريس لإصابات من قبل أقارب العروس مما سبب صدمة شديدة للجميع.

وكانت كلتا العائلتين قد اتفقتا على أن لا يتجاوز عدد الضيوف 50 ضيفًا في حفل الزفاف لكن أقارب العروس فوجئوا بحضور 60 إلى 70 ضيفًا إلى الحفل، وتبع ذلك جدال بين الجانبين.

لذا وبدلاً من ذهاب العريس إلى المنزل متزوجًا، عاد هو وضيوفه بدماء منقوعة وكدمات. وكان على الشرطة التدخل للسيطرة على الوضع.