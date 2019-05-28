كيف يمكنك أكل كل شيء دون زيادة وزنك؟

المصدر: البيان الالكتروني

تحدث خبراء التغذية عن الشاورما المفيدة، وما نتناوله في مطاعم الوجبات السريعة، وطرق تحضير الشطائر، وأي قهوة تسبب السمنة أكثر من الطعام، وكيف يمكننا تناول أي شيء والحفاظ على رشاقتنا.

ويفيد خبراء التغذية بأن السمنة تسبب عددا من الأمراض بما فيها أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري. ولتجنب هذه المشكلة ينصحون بالاهتمام بالنظام الغذائي.

كما يتفق خبراء التغذية على أن عدد وجبات الطعام في اليوم يجب ألا يزيد على ثلاث. ولكن إذا كان الشخص يصرف طاقة كبيرة ويشعر بالجوع فيمكنه تناول شيء خفيف. تقول مايرا راو الخبيرة في الغدد الصماء، المهم أن يبدأ يومه بوجبة الفطور. وتضيف: "إذا كان بالإمكان تناول وجبة الفطور في البيت فهذا أمر جيد، وإذا كان لا بد من الذهاب للعمل مبكرا، فيجب تناول الفطور قبل المباشرة بالعمل، وليس تناول فناجين القهوة للتغلب على الشعور بالجوع".

أما وجبة الغداء فيجب أن تكون متوازنة وتحتوي على الخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات، ما يساعد على العمل بشكل مثمر، وعدم تناول وجبة دسمة في العشاء.

ومن جانبها تشير الدكتورة داريا روساكوفا، كبيرة أطباء مستشفى "التغذية والصحة" إلى أنه يجب التفكير بالنظام الغذائي مسبقا. أي يجب التفكير بما ستأكله غدا بحسب روسيا اليوم.

وفي حال تعذر تناول وجبة غذاء كاملة فيمكن تناول وجبة خفيفة من منتجات الألبان والخضروات والفواكه. ولكن من الأفضل والأسهل الذهاب إلى مطعم الوجبات السريعة وتناول الشاورما. بحسب خبير التغذية سيرغي أوبلوجكو. لأن الشاورما تحتوي على كل المواد الضرورية للجسم.

ويشير خبراء التغذية إلى أنه من الضروري الاهتمام ليس فقط بالمواد الغذائية، بل وبالمشروبات أيضا. فلا بد من الماء البارد وخاصة في الأيام التي تكون فيها درجة الحرارة مرتفعة لمنع جفاف الجسم، كما يمكن تناول الشاي ومغلي الأعشاب والقهوة المهم أن تكون من دون سكر. وفي نفس الوقت يؤكدون على ضرورة تجنب تناول المشروبات الغازية المحلاة قدر الإمكان. بحسب الخبيرة مايرا راو.

أما أبلوجكو فيشير إلى أنه يمكن تناول القهوة مع الحليب ولكن مرة واحدة في اليوم.

ويؤكد خبراء التغذية أن هناك مواد غذائية مضرة جدا، مثل منتجات الألبان المحلاة والآيس كريم، الذي يمكن تبديله بعصائر طازجة مخففة بالماء. بحسب روساكوفا.

ومن جانبه يشير أبولوجكو إلى أن الحليب الكامل الدسم مشروب غدار. هذا الحليب للنمو وزيادة الوزن، لذلك على النساء أن يكن حذرات منه. البنات إلى عمر 16 سنة في نمو بالطول، ولكن بعدها تبدأ النمو بالعرض. أي أن ما يفيد الأطفال قد يكون ضارا للكبار. وأضاف، يمكن تبديل الحليب بالزبادي. ولكن لا يحبذ تناوله في العشاء، لأنه يحفز إفراز الأنسولين وهذا قد يسبب زيادة في الوزن.

أما بشأن الحميات الغذائية المختلفة، فتقول مايرا راو، هناك حميات شعبية مثل حمية "كيتو"، و"الجوع الدوري"، وحمية "باليو" وغيرها ، يجب أن يتبعها الشخص على أساس طبي. وهناك حميات غذائية هي موضة ولا علاقة لها بالطب.

يختتم أبولوجكو حديثه بالقول، تبقى حمية البحر الأبيض المتوسط الأفضل، لأن مصدر البروتينات فيها من الأسماك، ومع ذلك لا ننصح النساء بتناولها في العشاء لأنها تسبب في الصباح 400 غرام زيادة في الوزن.

عموما وفقا لخبراء التغذية من أجل الحفاظ على وزن صحي وكبح زيادته، يجب ممارسة النشاط البدني بصورة دورية منظمة، لأن هذا النشاط يحرق جميع السعرات الحرارية الزائدة، وبالتالي يمنع زيادة الوزن.