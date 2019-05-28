سلفادور دالي يعود للحياة في متحف يحمل اسمه بفلوريدا

المصدر: Ⅶ إعداد: فاتن صبح

أعاد متحف دالي في سانت بيترسبرغ بفلوريدا الحياة إلى سيد السريالية سلفادور دالي، معتمداً تقنيةً مثيرةً للجدل. وليس دالي النجم الذي يبدو أنه حقيقي داخل المعرض سوى نسخة «مزيفة» جاءت نتاج تعاون المتحف الفني وإحدى الوكالات الإعلانية في سان فرنسيسكو التي قامت بتنزيل فيديوهات «دالي الحي» باستخدام أحد الأشكال المتقدمة من تكنولوجيا استبدال الوجوه، بحيث تظهر الفيديوهات المزيفة شخصيةً ما تقول أو تفعل أشياء لم تقم بها أو تفعلها في الواقع.

واستحوذت النسخ المزيفة على اهتمام الرأي العام في 2018 بعد الضجة التي أحدثتها نسخة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وسط مخاوف من أن تصبح التقنية المحرك لـ«الأخبار المزيفة» أو الحملات المضللة.

إلا أن متحف دالي يستعير التقنية لهدف أكثر مرحاً، حيث يحيي شبيه سلفادور الزوار من خلال عدة شاشات ويتفاعل معهم لفترات قصيرة. كما ينطق بمزيج من بعض أشهر أقوال الرسام والتعليقات المبتكرة، على أن ينهي الكلام بالاستدارة وسحب هاتف ذكي والتقاط سيلفي مع الجمهور.