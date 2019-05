موسم صيفي حافل في «اللوفر أبوظبي»

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

يفتح متحف اللوفر أبوظبي أبوابه لجميع الذين يقضون عطلة الصيف في دولة الإمارات، ليقدّم لهم مجموعة واسعة من الأنشطة المناسبة للجميع، من الأطفال والعائلات ومحبي الفن والمغامرة والسينما. ويشمل برنامج اللوفر أبوظبي لموسم الصيف أول معرض للصور الفوتوغرافية ينظمه المتحف، وعروض أفلام لجميع أفراد العائلة وجولات إرشادية لاكتشاف قاعات عرض المتحف وهندسته المعمارية، إلى جانب نشاطات مجانية تقدّم موضوعات مختلفة. كما يمكن لمحبي النشاطات في الهواء الطلق اكتشاف الهندسة المعمارية الرائعة للمتحف من خلال جولة في قوارب الكاياك.

يقدم اللوفر أبوظبي لزواره المعرض الرابع في موسمه الثقافي «تبادُل فتفاعُل»، بعنوان «العالم بعدساتهم: أولى الصور الفوتوغرافية» الذي يستمر حتى 13 يوليو. ويسلط المعرض الضوء على ولادة التصوير الفوتوغرافي من خلال أكثر من 250 صورة نادرة من أولى الصور الفوتوغرافية التي التقطها المسافرون والبحّارة لمنطقة الشرق الأوسط وقارات إفريقيا وآسيا والأمريكتين.

بالتزامن مع المعرض، يقدّم المتحف سلسلة من الأفلام التي عملت على تنسيقها الفنانة الإماراتية هند مزينة، والتي تسلط الضوء على أهمية التصوير الفوتوغرافي كأداة لتوثيق تاريخ العالم الذي نعيش فيه وقصصه. وتشمل هذه السلسلة العديد من الأفلام. إلى جانب ذلك، يقدّم المتحف لزواره ورش عمل تمتد على يومين تركّز على مجموعة من تقنيات التصوير القديمة، وذلك في 7 و8 يونيو و5 و6 يوليو من الساعة 3.00 بعد الظهر إلى الساعة 6.00 مساءً. سعر التذكرة لليوم الواحد: 84 درهماً للكبار، و52.50 درهماً للشباب ما بين 16 و22 عاماً ولأعضاء برنامج «أصدقاء الفن».

كما يمكن للزوار المشاركة في جولات إرشادية قصيرة تمتد على 30 دقيقة يومياً الساعة 11.30 صباحاً و3.30 بعد الظهر.

وهذا العام يُصادف شهر رمضان المبارك مع بداية فصل الصيف، لذا يقدّم اللوفر أبوظبي في إطار أجواء الشهر الفضيل مجموعة من الأفلام القصيرة من رسوم متحركة وأفلام وثائقية تُعرض بشكل مستمر من الصباح حتى المساء. الأفلام من تنسيق رينكو أوتاني، وهي تشمل حكايات مؤثرة من حول العالم وتُعرض أيام الجمعة والسبت. وتشمل هذه الأفلام: واحد اثنان شجرة (One Two Tree)، فاكهة السحاب (The Fruits of the Clouds)، السيد «لَيْل» في إجازة (Mr. Night has a Day Off)، وغير ذلك.

عروض أفلام العيد

يحتفل اللوفر أبوظبي بعيد الفطر هذا العام عبر سلسلة من 5 أفلام رسوم متحركة تسلط الضوء على التعاون والتسامح والعائلة، وذلك من 6 إلى 8 يونيو في مسرح المتحف. الأفلام مستوحاة من المعرض الحالي في متحف الأطفال: «الحيوانات، بين الواقع والخيال»، ومن تنسيق رينكو أوتاني.

وتشمل سلسلة العروض هذه: المغامرة المثيرة للدجاجة الصغيرة (Little Chickens Egg-cellent Adventure)، وعالم الليل (Nocturna)، وفي مكان أبعد من البعيد (Beyond Beyond)، وجاري توتورو (My Neighbor Totoro)، وهو تحفة فنية لفنان الرسوم المتحركة الياباني الشهير هاياو ميازاكي، يروي قصة فتاتين تكتشفان أنّ بيتهما الجديد يقع في غابة تسكنها مجموعة من المخلوقات الخيالية تُدعى توتورو.

نشاطات نهاية الأسبوع

ينظم متحف اللوفر أبوظبي نشاطات خاصة بنهاية الأسبوع، وذلك آخر جمعة وسبت من كل شهر من الساعة 2.00 بعد الظهر إلى الساعة 6.00 مساءً.

في خلال عطلة نهاية الأسبوع ستتمكن العائلات من زيارة قاعات العرض، من خلال جولات إرشادية خاصة. ستكون عطلة نهاية الأسبوع في 28 و29 مايو تحت عنوان «لَقَطات» وهي مستوحاة من معرض «العالم بعدساتهم: أولى الصور الفوتوغرافية». إلى جانب برنامج فعاليات الصيف، يستمر نشاط التجديف بقوارب الكاياك في المتحف. وسيتمكن محبو المغامرة، حتى 7 يونيو، من تأمّل روعة هندسة المتحف المعمارية والمشهد المحيط به.